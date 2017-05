Ajaleht: Siim Kallas võib hakata peaministrile Rail Balticu osas nõu andma

"Olukorra teeks kummaliseks just asjaolu, et Kallas on opositsioonilise Reformierakonna auesimees ja juhatuse liige," kirjutab Eesti Päevaleht.

Kallase sõnul on ta valmis Rail Balticuga aktiivsemalt tegelema, aga mudeli üle pole tal Ratasega juttu olnud.

"On olnud jutuajamisi, et ma võiksin võtta mingi aktiivsema positsiooni Rail Balticu asjus küll,” ütles Kallas. "Aga mudeli üle pole me konkreetselt rääkinud ja see peab olema poliitiliselt neutraalne ja aktsepteeritav. Rohkemat pole praegu jutuks olnud. Mina olen igal juhul valmis Rail Balticu teemaga aktiivsemalt tegelema. Eks me millalgi arutame seda teemat edasi.”

Peaminister Ratase büroo juhataja Tanel Kiik ütles kirjalikus vastuses, et Ratas on Rail Balticu kohta nõu pidanud väga paljude ekspertidega ja kohtunud ka Euroopa Komisjoni pikaaegse asepresidendi Siim Kallasega. „Peaminister näeb kindlasti koostöövõimalusi Siim Kallasega, kes on endise Euroopa Komisjoni transpordivolinikuna kahtlemata üks Rail Balticu raudteeprojekti paremaid asjatundjaid,” teatas ta.

Varem on poliitikute ja ametnike hulgas liikunud mõtteid, et Kallas võiks saada koha Rail Baltic Eesti valdusfirma nõukogus. Praegu kuuluvad Rail Baltic Estonia OÜ nõukokku Anti Moppel, Agris Peedu ja Illar Kaasik. Firmat juhib Indrek Orav.