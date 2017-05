Seadusliku seksuaalsuhte vanusepiir tuleb taas tõsta 16. eluaastale

Aegajalt kerkib avalikkuses üles mõni pedofiiliaga seotud juhtum. Politsei uurib, prokurör süüdistab ja rahvas taunib. Pedofiilias süüdistatav üritab end välja keerutada, tuues põhjuseks näiteks selle, et tüdruk või poiss väitis end olevat vanem kui tegelikult oli.

Mis on see vanus, kust alates on laps valmis alustama seksuaalelu ning kas see arv, mida peab õigeks seadusandlus, on ikka kooskõlas moraalinormidega?

Lastele meeldib mängida oma tegelikust east vanemaid, ent nad on siiski veel lapsed. Me peame meeles pidama, et igal noorel on õigus oma lapsepõlvele ning iga läbielamine, olgu see füüsiline või vaimne, mõjutab noore inimese edaspidist elu. 14-aastane on bioloogiliselt valmis seksuaalsuhteks, kuid ta pole seda mitte sotsiaalses mõttes.

Täiskasvanu seksuaalsuhe 14-aastasega, kui sellega ei kaasne vägivalda ja ärakasutamist, on seaduse silmis lubatud alates 2002. aastast*. Enne seda oli seadusega sätestatud vanusepiir 16 eluaastat.

Euroopa riikides (kaasa arvatud EL välistes) on täiskasvanu ja alaealise vahelise seksuaalsuhte seaduslik vanusepiir keskmiselt 15,3 eluaastat. Seega on Eestis kehtestatud vanusepiir alla Euroopa keskmise.

„Lastekaitseliit on olnud aastaid seisukohal, et Eestis kehtestatud vanusepiiri tuleb tõsta ning eeldatavasti on organisatsioon ka aastal 2017 sama meelt. On väga tõenäoline, et sellega nõustub ka enamik lapsevanemaid.“

Eestile sarnase vanusepiiri on kehtestanud veel Leedu, Austria, Ungari, Bulgaaria, Serbia ning Itaalia. Läti seadusandlus näeb ette, et seksuaalse sisuga tegevuse puhul, mis ei sisalda endas vaginaalset vahekorda, võib olla vanusepiir ka 14 eluaastat, vaginaalse vahekorra puhul 16. Iirimaal on piirid vastavalt 15 ja 17 eluaastat.

Hispaanias on vanusepiir koguni 13. eluaasta – tõsi, kui alla 16-aastasega seksuaalvahekorda astumisel on kasutatud pettust, siis saab algatada kriminaalasja vanemate kaebusele tuginedes.

Seevastu on Küprosel reaalse suguühte vanusepiirina ette nähtud 17 eluaastat. Maltal, kus abiellumine on lubatud alates 16. eluaastast, on lubatud suguühte vanusepiiriks seatud 18 eluaastat.

Täiskasvanu ja alaealise vahelise seksuaalsuhte vanusepiiriks tuleb uuesti kehtestada 16 eluaastat. Kõik, mis seondub lastega, olgu konservatiivse varjundiga. •

* KarS § 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega (1) Täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

