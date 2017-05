Kui BNS küsis 16. märtsil Klandorfilt kui linnavalitsuse liikmelt, kuid ka endiselt sisejulgeoleku töötajalt, kas meedias avaldatud andmed pealinna prügiäri kohta võiks heita kahtlust Sarapuule, kasutas Klandorf muuhulgas väljendit "ilukirjandulik belletristika".

"Nende asjadega, mis täna on ajakirjanduses välja toodud, Eesti Ekspressis, nendega nagu kriminaalmenetluses küll midagi teha ei ole," rääkis Klandorf 16. märtsil, lisades, et raske on näha kahtlaseid asjaolusid tõsiasjas, et keegi töötas kellegi alluvuses 17 aastat tagasi ja nüüd keegi tegi firma.

"Ma ütleksin, et need on küllaltki sellised asjad, mida ei saaks kriminaalmenetluses kasutada. Ma ei oska seda öelda, kas riigiprokuratuur peaks alustama kriminaalmenetlust... Eks neil ole omad vahendid, võimalused ja meetodid, kuidas asju kontrollida," arutles Klandorf märtsis.

Küsimuse peale, kas Arvo Sarapuu võib luua Tallinnas suurt prügimonopoli, vastas Klandord, et puutub Sarapuuga igapäevaselt kokku ja seni pole tema jutust küll seda aru saada olnud. "Võibolla kellelgi on teised andmed," jättis Klandorf märtsi keskel siiski teema õhku.

Kaitsepolitsei pidas Tallinna prügiäri kriminaalasja raames Tallinna keskerakondlasest endise abilinnapea Arvo Sarapuu kinni neljapäeva hommikul.

Kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur menetlevad alates 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati neljapäeval Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Lisaks kahtlustatakse kahte meest suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises - need on Sarapuule kuuluva ATKO juhatuse liige ja Sarapuu väimees Margo Tomingas ning osaühing Baltic Waste Management omanik ja juht Kaido Laanjärv.

Kõik kahtlusalused pääsesid neljapäeva õhtul vabadusse, kuna riigiprokuratuur ei taotlenud nende vahistamist.