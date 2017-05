Itaalia rannavalve ja organisatsiooni Piirideta Arstid (Médecins Sans Frontières) laevad ning mõned kaubalaevad päästsid migrante kokku 14 kummi- või puupaadist, vahendas Yle.

Teisipäeval alanud päästeoperatsiooni raames on kaldale toodud rohkem kui 5900 inimest.

Migrantide ohtlikud paadireisid üle Vahemere on suve hakul sagenenud.

Käesoleval aastal on merelt päästetud ja Itaalia rannikule toodud juba rohkem kui 50 000. See on 46 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Liibüast Itaaliasse pürginutest on käesoleval aastal hukkunud rohkem kui 1300 inimest.

We've completed our 12th and final rescue for today and there are now 1449 people safely onboard. What a crazy 10 hours for #Prudence. pic.twitter.com/eYmFkzmKf1