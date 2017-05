Keskerakonna esimees Kersti Sarapuu lojaalsuses ei kahtle

Intervjuus Vikerraadiole vastas Ratas küsimusele, kuidas võib mõjutada Arvo Sarapuu kinnipidamine ja kahtlustuse esitamine parteijuhi suhteid fraktsioonijuhi Kersti Sarapuuga ja kas Kersti Sarapuu on parteiasjades lojaalne abikaasale või erakonnale.

Vastuses avaldas Ratas lootust, et vande andnud riigikogu liikmed on lojaalsed riigile ja Eesti inimestele.

"Helistasin [neljapäeval] talle ja loomulikult soovisin jõudu. Kindlasti see päev oli perele väga keeruline. Kersti on olnud väga tubli fraktsioonijuht. Ta on hea inimestega suhtleja, märkaja, hea koostöö tegija. Ta on seisnud põhimõtete eest, mis on tänasel koalitsioonil ja Keskerakonnal. Meie koostöö on töine," rääkis Keskerakonna esimees.

Neljapäevases "Reporteritunnis" väitis opositsioonisaadik Jaak Madison (EKRE) Paide näitel, et Sarapuude korruptiivsus on üle Eesti hargnenud ning seda peaks uurima kaitsepolitsei. Sellele seisukohale kiitsid takka ka Jürgen Ligi (RE) ja Krista Aru (VE).

"Ju on neil rohkem infot kui minul. Minu teada selle eilse juhtumiga Kersti Sarapuu seotud pole," kommenteeris Ratas. Riigiprokurör Laura Feldmanis kinnitas neljapäeval samuti, et Kersti Sarapuul puudub seos prügimajandusega seotud kriminaalasjaga.

Et erakond nii kiiresti Arvo Sarapuu suhtes seisukoha kujundas, nägemata võimalust kahtlustuse saanud abilinnapeal ametis jätkata, pidas Ratas loomulikuks, arvestades partei praeguse ladviku soovi erakonna käitumismustrit muuta. Ratas ütles, et Keskerakond ei tohi olla erakond, kes igapäevaselt on seotud erinevate süüdistustega.

Saates küsiti Rataselt, kas kas sõnum Keskerakonna liikmetele ja ametnikele on nüüd see, et korruptsiooniga on Keskerakonnas nulltolerants: et enam ei oodata ära süüdimõistvat otsust, vaid uus poliitika on see, et kahtlustuse esitamise korral tuleb ametist lahkuda.

"Keskerakonnas on korruptsiooniga ühene ja väga konkreetne seisukoht: seda Keskerakonnas ja nende liikmete hulgas ei saa olla," vastas Ratas.

Valitsusjuht Ratas kinnitas, et tema ei teadnud märtsis alustatud kriminaaluurimisest Arvo Sarapuu suhtes, erinevalt näiteks justiitsminister Urmas Reinsalust.

