Sarapuul tuleb lahkuda ka Tallinna ettevõtete nõukogudest

Sarapuu kuulub AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse, AS Tallinna Soojuse, AS Tallinna Tööstuspargid ja AS Tallinna Turud nõukogusse.

Kuna kohaliku omavalitsuse seaduse järgi teostab linna aktsionäriõigusi linnavalitsus, siis ettevalmistatud linnavalitsuse korralduse eelnõu järgi kutsub linnavalitsus Arvo Sarapuu nimetatud äriühingute nõukogudest tagasi oma 31. mail toimuval istungil, öeldi ERR-ile linnavalitsuse pressiteenistusest.

Tallinna abilinnapea kuupalk on 4220 eurot. 2015. aastal oli majandushuvide deklaratsiooni järgi Sarapuu linnalt saadud teenistus koos lisatasudega 73 716 eurot.

Sarapuu tegi reedel avalduse, kus teatas, et pole süüdi, kuid lahkub poliitikast. Lisaks palus ta meedialt privaatsust.