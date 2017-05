Tillersoni sõnul võtab USA Manchesteri uurimise lekete eest vastutuse

Londonis visiidil viibiv Tillerson ütles, et ameeriklaste süda on murtud rünnaku pärast, milles hukkus 22 inimest, vahendas Reuters.

Briti politsei peatas neljapäeval ajutiselt luureinfo jagamise USA-ga, kuna sealses meedias avaldati korduvalt detaile uurimise kohta.

"Me võtame täieliku vastutuse selle eest ja me loomulikult kahetseme, et see juhtus," sõnas Tillerson ja lisas, et mõistab info sobimatu avaldamise hukka.

Tillersoni sõnul ootab ta julgeolekualaselt USA ja Suurbritannia tihedat koostööd, et leketele vastu seista.