Tallinna prügivedu hakkas uurima ka keskkonnainspektsioon

Küsimus on eeskätt osaühingu BWM ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse allhanke lepingu ulatuses, milliseid kohustusi see lepingupooltele ette näeb. Hetkel on see ebaselge, sest tegu on suulise lepinguga ning on kahtlus, et allhankega üritatakse varjata tegeliku korraldatud jäätmeveo üleandmist linna ettevõttele.

Kuna linnavalitsuse ja asutuste selgitused lepingute ja jäätmekorralduse osas on vastuolulised, saadab inspektsioon Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Jäätmekeskusele, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele ja osaühingule BWM kirjaliku päringu, milles palub selgitada lepingute sisu, allhanke ulatust ning vastavust jäätmeseaduse nõuetele.

Pärast asjaolude täpsustamist selgub inspektsiooni poolse haldussunni rakendamise vajadus, arvestades prügiveo kui elutähtsa teenuse toimivust.