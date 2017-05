Corbyn lubab võidu korral muudatusi terrorismiga võitlemisel

Reedel alustati taas pärast Manchesteri terrorirünnakut ajutiselt peatatud kampaaniaga juunis toimuvateks valimisteks, vahendas BBC.

Corbyn kiitis head reageerimist esmaspäevasele rünnakule ning mõistis hukka terroristide teod, öeldes, et nad ei suuda eales ühiskonda lõhestada.

"Informeeritud arusaam terrorismi põhjustest on tähtis osa tõhusast vastusest, mis kaitseb meie inimeste julgeolekut. See pigem võitleb terrorismiga, mitte ei õhuta seda," rääkis ta.

Corbyni sõnul seostavad eksperdid Suurbritannia osalust sõdades kodumaal aset leidva terrorismiga. "See hinnang aga ei vähenda mingil moel nende süüd, kes meie lapsi ründavad. Neid terroriste teotatakse igavesti ja hoitakse nende tegude eest vastutavana," lisas ta.

"Süü on terroristidel, kuid kui me tahame kaitsta oma inimesi, siis me peame olema ausad selle kohta, mis meie julgeolekut ohustab," rääkis Corbyn.

Samas märkis ta, et terrorismi ei saa siiski pidada vaid välispoliitiliste otsuste tagajärjeks.

Corbyn lubas ka, et leiboristide valitsus eraldab rohkem raha politseile ning tagab julgeolekuteenistustele piisaval hulgal ressursse kurjategijate tabamiseks.

Briti sõdurite välismaale saatmise kohta ütles Corbyn, et tema juhtimise all saadetaks nad missioonile vaid siis, kui selleks on selge vajadus, piisavad ressursid ning plaan, mille tulemus on kestev rahu.

Corbyn oli vastu Suurbritannia sõjalisele sekkumisele Iraagis ja Afganistanis ning hääletas ka Liibüa ja Süüria õhurünnakutes osalemise vastu. "Me peame olema piisavalt julged tunnistamaks, et sõda terrori vastu lihtsalt ei toimi," sõnas ta.

"Meil on vaja targemat viisi selleks, et vähendada ohtu riikidest, mis toidavad terroriste ja loovad terrorismi," ütles Corbyn ja lisas, et ta on valmis astuma kõiki vajalikke samme, et Suurbritanniat turvalisena hoida.

Corbyni vastased kritiseerisid aga tema jutu ajastust. Julgeolekuminister Ben Wallace ütles BBC-le, et Corbyni kommentaarid on halvasti ajastatud, liberaaldemokraatide liider Tim Farron süüdistas Corbynit aga Manchesteri rünnaku kasutamises poliitiliste seisukohtade väljendamiseks.