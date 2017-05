Mikser: Trump oleks võinud rääkida ka artikkel 5-st

"Ma kindlasti oleks hea meelega näinud, et ta oleks tugevas ja selges sõnastuses maininud artikkel 5 ja kollektiivkaitset. Selgelt oli tema kõne fookus kaitsekulude koorma õiglasema jaotamise peal," ütles Mikser ERR-ile.

Samas ei saa Mikseri sõnul president Trumpi üksikutest sõnastustest nii palju välja lugeda kui mõne teise varasema Ameerika presidendi või mõne Euroopa liidri omast. "Ta üldiselt oma avaldustest ja olulistes poliitilistes esinemistes järgib seda ettekirjutatud scripti palju vähem ja see kindlasti ei tähenda Ameerika poliitika muutust," sõnas Mikser.

Mikser selgitas, et selliste suurte esinemiste sõnastusi loetakse väga tähelepanelikult ja võrreldakse kõigi varasemate väljaütlemistega, et saada teada mingite aktsentide muutumist. "Aga Trump kindlasti on ebatavaline president ja seetõttu tema üksikutest sõnastustest, konkreetsetest sõnavalikutest või sõnastuste puudumistest ei saa samapalju välja lugeda. Kui kõnekirjutajad üritavad teatud asju ridade vahel öelda, nendest peenelt märku anda, siis tihtipeale see avaldubki sellistes konkreetsetes sõnavalikutes. Aga kuna Trump oma esinemistes ei järgi ettevalmistatud scripti, siis tegelikult ei saa ka tema kõnedest samavõrd palju selliseid nüansse mingite indikaatoritena välja lugeda," rääkis välisminister.

Teine põhjus, miks artikkel 5 mainimist Trumpilt oodati, on Mikseri sõnul see, et Trump on varem, eriti oma presidendivalimiste kampaanias öelnud asju, mis on teinud liitlasi murelikuks. "Seetõttu oodatakse, et ta väljendaks end tugevalt ja jõuliselt."

Mikser ütles, et tippkohtumine oli siiski suurel määral ootuspärane.