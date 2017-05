PKC koondatutest on uue töö leidnud 247 inimest

Alates PKC mullu veebruaris avaldatud teatest, et firma sulgeb Keila tehase ja koondab kõik töötajad, on koondatutest uue töö leidnud 247 inimest.

Töötukassa andmetel on ajavahemikul mullu 1. jaanuarist kuni tänavu 22. maini koondatud ja töötuks registreerinutest 22. mai seisuga töötuna arveloleku lõpetanud kokku 259 inimest. Peamine arveloleku lõpu põhjus on taas tööle minek. Kokku on töötuna arvel olnud 396 inimest, kellest siiani on töötuna arvel veel 137 inimest.

Tööle on töötukassa andmetel naasnud kokku 247 inimest. "Antud tööle rakendumise info põhineb kliendi enda ütlusel, tegelikkuses võib rakendunute arv olla suurem. Ka nende hulgas, kes on lõpetanud arveloleku enda soovil või arvelolek on lõpetatud nõuete rikkumise tõttu, võib olla inimesi, kes on suundunud tööle," ütles töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu BNS–ile.

Tänavu 22. mai seisuga on 2016. aastal töötuks registreerinutest tööle rakendunud 70 protsenti ning selle aasta esimeses kvartalis töötuks registreerinutest peaaegu pooled ehk 46 protsenti..

Hiljem tööta jäänutel on olnud vähem aega töö otsimiseks, mistõttu nende hulgas on rakendunute osatähtsus madalam.

PKC Grupp on rahvusvaheline kontsern, mis tegeleb elektrijaotussüsteemide disaini, tootmise ja integreerimisega, elektroonika ja teiste spetsiaalsete komponentide valmistamisega nii auto- ja veeremitööstustele kui ka teistele valitud tööstusharudele.