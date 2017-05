IOM: EL-i saabunud põgenike arv pole liiga suur

Euroopa Liit peab pingutama, et Liibüast ei kujuneks põgenikevoogude osas uut Süüriat, ütles "Aktuaalsele kaamerale" Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektor William Lacy Swing. Tema sõnul on Euroopal demograafilise olukorra tõttu põgenikke tegelikult vaja.

Peadirektori sõnul on kohapealsete olude parandamise ning riigi stabiliseerimisega siiski võimalik massiline põgenemine Liibüast ära hoida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Swingi sõnul aga ei tasu Euroopal loota, et põgenikevool muust maailmast lakkab. Samas on Euroopal tema hinnangul siinse demograafilise olukorra tõttu tegelikult põgenikke hädasti vaja.

"Arvud ei ole tegelikult nii suured. Poolteist miljonit põgenikku jõudis Põhja-Euroopasse 2015. aastal. Aga seda on vähem, kui poolteist protsenti Euroopa Liidu elanikkkonnast, mis on 550 miljonit. Tuleb meeles pidada, et viie miljoni elanikuga Liibanonis on rohkem kui poolteist miljonit Süüria põgenikku ja 500 000 palestiinlast," rääkis Swing.

"Viimaks ei ole meil ju inimesi, kes teeksid ära kõik tööd. Euroopas sureb rohkem inimesi, kui sünnib ja need, kes on, saavad ka vanaks. Seega, keegi peab töötama, et nende eest hoolitseda ja makse maksta ja ma arvan, et lõpuks jõuab Euroopa hea rändepoliitikani," lisas ta.