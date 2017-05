Europarlament ja Komisjon pole Rail Balticu järgmise perioodi rahastamist arutanud

"Me saame näidata, et praegu on raha otstarbekalt kasutatud ja me saame rahastuse prioriteedi saamise poole püüelda. Muidugi nendele kuuele projektile, millel on samasugune rahastuse prioriteet, oleks see ikkagi teema, sest kui need on töös, siis ei saa neid niisama lihtsalt peatada," rääkis komisjoni TEN-T koordinaator Catherine Trautmann "Aktuaalsele kaamerale".

Poola parlamendi taristukomisjoni liikme Jacek Wlosowiczi sõnul näitab Poola kogemus, et on ebatõenäoline, et suuri taristuprojekte rahastatakse ka teisel Euroopa Liidu finantsperioodil täpselt samas mahus.

"Mõnikord me saame rohkem ja mõnikord vähem, aga keskmine on 70 protsendi juures," kinnitas ta.