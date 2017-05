Võrumaal avati Põhja-Euroopa moodsaim saeveski

Eestis suuruselt teine saeveski AS Toftan on Rootsi kapitalil põhinev ettevõte, mille uue saeveski kontseptsioon keskendub paberipuu kasutamisele väärtusliku puitmaterjalina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme proovinud ühendada peenpalgi ja paberipuu üheks uueks palgisortimendiks. Ei ole mõtet paberipuud saata ekspordiks, kui seda saab veel kohapeal töödelda ja saata see puu ka pikemale ringile," selgitas AS Toftan tegevjuht Martin Arula.

See on uuele tasemele viinud ka metsade majandamise Kagu-Eestis, kuna sama materjali väärtus palgina on kuni kaks korda kõrgem kui paberipuuna, mis tähendab, et metsaomanikel on suurem huvi oma metsasid hooldada.

"See on andnud väga suurt mõju erametsandusele just selles osas, et praegu on erametsaomanikul palju tulusam teha harvendusraieid ehk läbi selle nüüd erametsaomanik harvendab, hooldab oma metsa ja saab selle pealt ka kulud kaetud ja ehk natukene tulugi," rääkis Võrumaa metsaühistu tegevjuht Erki Sok.

Toftan 2 on kaetud kõik tootmisahelad palgist kuni kuivatatud ja pakendatud materjalini. Selleks aga, et puidust maksimum kätte saada, on kasutusele võetud Põhja-Euroopa modernseim sisseseade, mis tagab ka efektiivse tootlikkuse.

"Meie erinevad 3D-seadmed võimaldavad nii palgi kuju kui ka saematerjali kuju erinevaid nüansse arvestada kümnendiku täpsusega ja me tõepoolest saame puidust kätte absoluutse maksimumi," kinnitas Arula.

Ühtlasi on Toftani saeveski Baltimaade ainus, mis vastab kõikidele Euroopa Liidu ohutusnõuetele, mis tähendab, et piltlikult öeldes ei ole võimalik seal ennast vigastada.

Üle poole Toftani toodangust jääb Eesti turule edasisele töötlemisele. Teine osa sellest jõuab aga Kesk-Euroopase, Hiinasse ja Jaapanisse.

"Hiinas valmistatakse meie saematerjalist erinevaid mööblikomponente, voodeid. Jaapanis osaleme mõlema Toftani toodanguga kuulsate maavärinakindlate majade tootmises," ütles Arula.

Uue tehase käivitamisega on piirkonda juba loodud 20 ning luuakse aasta lõpuks veel sama palju töökohti, millele lisanduvad kaudsed töökohad.