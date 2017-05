Peaministri sõnul ei suutnud riigipead veenda Trumpi Pariisi kliimalepet heaks kiitma, vahendas Reuters.

"Üks küsimus on lahtine - milline on USA positsioon Pariisi kliimakokkulepete osas. Kõik teised on kinnitanud nende täielikku toetust leppele," sõnas Gentiloni ja avaldas lootust, et millalgi toetab seda ka USA.

Saksa kantsleri Angela Merkeli sõnul pidasid G7 liidrid vastuolulist debatti kliimamuutuste üle ning kõik püüdsid Trumpi veenda Pariisi lepet toetama.

Samas ütles Gentiloni Itaalias Taorminas, kus maailma suuremate tööstusriikide (G7) liidrid kohtuvad, et üksmeelele jõuti Süüria, Liibüa ja terrorismivastase võitluse teemadel. Samuti kutsuti ettevõtteid üles kõrvaldama äärmuslikku propagandat internetist.

"Me näitasime üles ühist pühendumust ja otsusekindlust jätkata terrorismivastase võitluse ja selle tugevdamisega," ütles Gentiloni pärast seda, kui riigipead allkirjastasid dokumendi, milles väljendati Suurbritanniaga solidaarsust seoses Manchesteri terrorirünnakuga.

Gentiloni sõnul tehti edusamme ka väliskaubanduse vallas. Trump on varem soosinud protektsionistlikku poliitikat, mis G7 partneritele ei meeldi.

"Rahvusvahelise kaubanduse teemal me töötame veel lõpliku dokumendi kallal, kuid paistab, et otsesed arutelud on viinud ühiste arusaamadeni, millega saab edasi töötada," ütles Gentiloni.