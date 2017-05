Saarts: Keskerakonna skandaalid võivad vähendada toetust eestlaste seas

Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts leiab, et Keskerakonda saatvad skandaalid võivad vähendada Keskerakonna populaarsust eestlastest valijate seas. Skandaalide jätkumine kasvatab võimalust lõhkuda koalitsiooni.

Keskerakonna poole aasta pikkust valitsemisaega on saatnud mitu skandaali ning ametist on lahkunud kaks ministrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahanenud on Keskerakonna toetus eestlaste seas. Pärast võimulesaamist tõusis toetus 20 protsendini, kuid mais oli Keskerakonnal eestlastest toetajaid 14 protsenti.

Politoloog Tõnis Saarts leiab, et viimaste skandaalidega võib see veelgi kukkuda. Tema hinnangul on peaminister Jüri Ratas keerulise väljakutse ees, sest jõuline reaktsioon venekeelsete poliitikute skandaalidele võib kahandada venekeelset toetajaskonda.

"Aga kui see erakond peaks lagunema, siis kumbki pool ei ole sellest võitja, sest vene erakond üksi näiteks Yana Toomi juhtimisel ei suuda kindlasti olla tõsiseltvõetav peaministripartei või valitsuspartner, ja see, mis Keskerakonnast venekeelse valijata järele jääb, ei ole ilmselt väga jõuline ja tõsiseltvõetav partei enam," arutles Saarts.

Skandaalide jätkumine on aga Saartsi hinnangul vesi opositsiooni, eriti Reformierakonna veskile. Skandaalid toetavad kuvandit Keskerakonnast kui kremlimeelsest jõust ja nende jätkudes suureneb võimalus koalitsiooni lõhkuda.

"Kui need väga problemaatilised väljaütlemised Keskerakonna poolt jätkuvad ja tuleb välja veel mitmeid korruptsiooniskandaale, siis kindlasti IRL-i jaoks tekitab see väga tõsise küsimuse, kas nad tahavad sellises koalitsioonis edasi olla. Siis ei ole välistatud, et nad tõesti hakkavad vaatama alternatiivide poole," arvas Saarts.

Koalitsioonist lahkumine võiks Saartsi hinnangul IRL-i populaarsust parandada vaid ajutiselt, sest parempoolsel parteil pole sarnaste seas lihtne silma paista.

"Tekib küsimus, kuidas ta suudab seal välja paista. Kõik positiivsed saavutused kirjutab enda nimele kindlasti Reformierakond, ja mis puudutab rahvuskonservatiivseid väärtusi ja Vene küsimust, siis seal iga kell karjub EKRE häälekamalt," ütles ta.

Saartsi sõnul võiks see olla IRL-ile praegusest koalitsioonist halvem valik.