Edgar Savisaar kutsus sotsiaalmeedias inimesi enda sünnipäevale

"Kallid kaasteelised! Mul on Teile hea uudis. Jälle on üks eluaasta möödas. 31. mail pean oma 67-ndat sünnipäeva. Teretulnud on kõik need, kes tahavad meenutada, unistada, kallistada ja muud teha, mis seda aastat meelde tuletab," seisab Savisaare Facebooki postituses.

Savisaar teatab, et soovijad on oodatud Tallinnasse Valukoja 10 Füsioarti keskusesse. Õnnitlejaid võetakse vastu 14-16. "Intervjuusid ei anta. Poliitikast räägitakse sedavõrd-kuivõrd. Käsitletakse tervishoiuprobleeme. Vaatame tulevikku!," teatas Savisaar ööl vastu laupäeva.

Eelmise postituse tegi Savisaar 20. aprillil ja teatas. "Olen üleval ja mõtlen sellele suurele asteroidile, mis kiirusega 33 km. sekundis Maast mööda kihutab. Veel veidi üle tunni aja ja ta on meile kõige lähemas punktis."

Savisaart süüdistatakse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus. Samuti suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.