"Rahva teenrid": Ratasel polnud Korbi tagandamisest pääsu

Vikerraadio saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud tõdesid, et peaminister Jüri Ratas oli NATO-sse kuulumise teemal sõna võtnud Mihhail Korbi ministriametist tagandades sundseisus.

Ajakirjanik Mikk Salu märkis, et Keskerakonnaga koos valitsuses olevad Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ning sotsiaaldemokraadid esitasid Keskerakonna esimehele Ratasele ultimaatumi, kuigi Korbi enda sõnul talle keegi ametist tagasi astumiseks survet ei avaldanud.

"Eestis kehtib sõnavabadus, kuid toimis poliitiline loogika. Valitsuserakonnad olid kokku leppinud, et julgeolekupoliitika on asi, mida me ei näpi," lausus Salu.

Salu nentis, et Ratase ülesandeks on valitsust koos hoida. "Keskerakonna ja Korbi valimistulemust vaevalt see väljaütlemine mõjutab."

Neeme Korv ütles, et seoses lähenevate valimistega peaksid ajakirjanikud usinalt valimisüritustel käima ja kiitis Korbi sõnavõtu Haapsalus avalikus teinud ajalehte Lääne Elu.

Korv nentis, et Ratasel tuleb hakata vastama järvest teravamatele küsimustele, sest Keskerakond on silmnähtavalt "kakskeelne."

Saatejuht Taavi Eilati sõnul on põhimõtteline asi, et minister ei sea Eesti kuulumist NATO-sse kahtluse alla. "Kui opositsioon klähvib, siis oleme harjunud," nentis Eilat. Samas pole ka tema sõnul Keskerakonna puhul kahe auditooriumi ees erinevate seisukohtadega esinemine vähenenud, lisades, et ERR-i venekeelsele toimetusele selgitas Korb Haapsalus juhtunud ühtmoodi, eestikeelsele aga teisiti.

