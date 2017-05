Mikser India ministrile: laevakaitsjate juhtum pärsib Eesti-India suhteid

"Eesti ja India suhted on mitmekülgsed ja konstruktiivsed, kuid jätkuvalt on võimalusi nende edasiseks arendamiseks," tõdes Mikser. "Vastastikuses kaubavahetuses on märkimisväärne kasvupotentsiaal, arvestades ühelt poolt India suurt turgu ja kasvavat majandust ning teisalt Eesti liikmesust Euroopa Liidus," lisas ta. Välisminister tõi välja, et olulisemaks koostöösuunaks on riikide vahel IT- ja küberkoostöö. "Eesti on valmis selles valdkonnas kogemusi jagama," ütles ta.

Pooled väljendasid rahulolu Eesti ja India koostöö üle rahvusvahelistes organisatsioonides. Välisminister julgustas Indiat avama saatkonda Eestis. "Et India oleks Euroopa Liidus hästi esindatud, peaks Indial olema saatkond ka Tallinnas," ütles Mikser.

Välisminister tõdes, et Eesti-India suhteid pärsib pikaleveninud laevakaitsjate juhtum. Ta väljendas sügavat pahameelt, et juhtum pole seni lahendust leidnud. "Viimane kohtuistung toimus juba eelmise aasta novembris ning kohtuotsust pole ikka veel välja kuulutatud. Ootame Indialt selle küsimuse kiiret lahendamist," rõhutas Mikser.

Kohtumisel räägiti ka käesoleva aasta oktoobris toimuvast EL-India tippkohtumisest. Lisaks tutvustas välisminister Eesti kandidatuuri ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale 2020-21.