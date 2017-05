Võrus algab rahvusvaheline juhtimisõppus Saber Knight

"Meie brigaad liitus Taani diviisi õppetsükliga selle aasta alguses," ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Eero Rebo, kelle sõnul aitab õppetsüklis osalemine 2. jalaväebrigaadi staabil liitlasüksustega koostööd tõhustada. "Õppuse Saber Knight üks eesmärk on ühtlustada osalevate üksuste staapide tööd ühistel operatsioonidel," ütles kolonel Rebo.

Kokku võtab õppusest osa üle seitsmesaja kaitseväelase kuuest riigist, lisaks Taanile ja Balti riikidele osalevad õppusel Ameerika Ühendriikide ja Slovakkia kaitseväelased.

Saber Knight on osa Taani diviisi väljaõppetsüklist, kus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja läbiviimist Balti riikides, et tõrjuda fiktiivse riigi Botnia rünnak. Õppus Saber Knight on seotud Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse õppusega Saber Strike, mille eesmärk on harjutada maa- ja õhuväeüksuste koostööd ja liitlasvägede vastuvõttu.

Taanlaste staabiõppustel on Eesti osalenud alates 2009. aastast, mil 1. jalaväebrigaad seoti väljaõppealaselt Taani diviisiga. Diviis kuulub NATO kirdekorpusesse, mis on muuhulgas valmis läbi viima NATO artikkel viiest tulenevaid kollektiivkaitseoperatsioone.