Kuressaares peeti tänavafestivali

Kuressaare kesklinna piirkond oli laupäeval ainult jalutamiseks ja tänavamelu nautimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kogu kuressaare kesklinna tänavatele jagus väga erinevaid kultuurilisi , gastronoomilisi ja ärilisi tegevusi.

Üritus sai teoks 27 vabatahtliku saarlase aktiivse tegutsemise tulemusena.

"Null bisnes, mitte keegi ei teeni siit mitte midagi.Kõik on väga õnnelikud, et me saame midagi ära teha selle linna heaks, kus me ise elame. Ja ma arvan, et see edendab turismi ja lõppkokkuvõttes kogu elukeskkonda muudab paremaks, sest ärid on ju lahti ja töötavad," rääkis vabatahtlik korraldaja Margit Kõrvits.

Pühapäeval toimub tänavafestivali raames garaazikas, ehk Kuressaare esimene garaazimüük, kus avanevad vähemalt 29 garaazi uksed üle linna ja korraldajate kinnitusel on kaupa müügil nööbist majani.