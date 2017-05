Ajakirjanik: G7 kohtumise kõige raskem teema oli kliimakokkulepe

Sitsiilias viibiv ajakirjanik Ülle Toode ütles "Aktuaalses kaameras", et kõige vastuolulisem teema mida tööstusriigid G7 kohtumisel arutasid oli kliimakokkulepe.

Küsimusele, kas on lootust, et USA jääb siiski truuks kliimaleppele vastas ta, et seda on raske öelda.

"Siin Sitsiilias pärast seda kohtumist räägitaksegi juba 6+1 grupist, eriti mis puudutab seda keskkonna teemat. See oligi kohtumise kõige keerulisem teema, sest 2015. aastal allkirjastatud Pariisi kliimaleppest taganamine oli ju üks Trumpi valimislubadusi. Ja võib-olla ta ei tahtnud kohe öelda, et ta ei osale selles leppes. Ja samas ka Vatikanis sellel nädalal kohtumisel paavst Franciscusega katoliku kiriku pea väga soovis ja loodab, et Trump sellest leppest kinni peab, aga samas arvatavasti sooviks ta (Trump) ikkagi ju rahuldada ka oma valijaid.

Kõige suurem isikute vaheline vastuolu tekkis ajakirjaniku sõnul Donald Trumpi ja Saksamaa kantsleri Angela Merkeli vahel. Mõlemad otsustasid ära jätta ka oma pressikonverentsid.

Veel ühe keerulise teemana oli kohtumisel kõne all ka immigratsiooni puudutav. Eriti ootas Itaalia teiste riikide abi ja mõistmist.

Toode rääkis, et enamik riike G7 grupist arvab, et immigratsiooni osas jõuti headele tulemustele, sest otsustati, et põgenike päritoluriikidele antakse abi. Itaalia jäi aga keerulisse seisu.

"Mõneti saab aru ka itaallaste pettumusest. Kui arvestada, et iga päev siin viimastel aegadel saabub tuhandeid migrante Itaaliasse ja peaminister Paolo Gentiloni rõhutas enne kohtumise algust kui oluline on teha koostööd Vahemerel ja üheskoos vaadelda seda kui globaalset kriisi, siis praegu on itaallased väga pettunud ja tunnevad ennast üksi," rääkis Toode.

"Kui teised riigid võivad valida selle numbri, otsustada kui palju migrante vastu võtta ja igal hetkel oma piiri sulgeda, siis Itaalia oma 7600 kilomeetrise rannajoonega merepiire sulgeda ei saa ja müüri ehitada ei saa," ütles ta veel.