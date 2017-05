Karnau: keskerakondlaste väljaütlemiste foonita poleks Korb pidanud lahkuma

Karnau sõnul polnud Korbi NATO mittepooldamise lause puhul tegemist mingi mõttevääratusega, kogemata öelduga, vaid see oli öeldud selge veendumusega.

"Arutelu, millest tagantjärgi on palju räägitud, kus Korb arutleb soomlaste ja NATO üle, on juba raske aru saada, mida ta sellega öelda tahab," rääkis Karnau.

"Tõdemus, et ta ei ole NATO pooldaja, selles pole kahtlust ja see, mis ta ütleb enne ja pärast, ei oma ka väga suurt tähtsust," ütles Karnau.

"Kui 9. mail Korbi erakonnakaaslased Yana Toom, Olga Ivanova, Oudekki Loone ei oleks teinud seda, mida nad tegid, kui poleks Keskerakonna venekeelsete ühemõttelist, ühesuunalist retoorikat, mis mõjub eestikeelsele valijale hirmutavalt, siis oleks selge, et Korb ei peaks ühe lause pärast tagasi astuma," leidis Karnau.

Karnau sõnul lisandus Korbi NATO mittepooldamise lause pikaajalisse fooni, mis on kedranud ja kedranud, läinud iga nädala, iga kuuga järjest hullemaks.

"Seetõttu ei jäänudki peaministril muud üle, kui paluda Korbil tagasi astuda," arvas Karnau.

Saatejuht Ahto Lobjaka sõnul on kõige olulisem, et NATO-st on saanud Eestis umbes samaväärne väärtus kui demokraatia, õigusriiklus ja muud põhiseaduslikud printsiibid.

"Kui sa NATO-sse ei usu, siis sa ei saa kuuluda ühtegi riigiametisse sisuliselt, sest see on nagu osa usutunnistusest. Siin on midagi väga viltu läinud ja mina ei saa isiklikult aru, miks Mihhail Korb pidi tagasi astuma," ütles Lobjakas.

"On ju ilmselge, et Eestis võib olla enam kui üks vaade julgeoleku kõige paremale tagamisele. On ilmselge, et Korbi sarnane mõte Soomes oleks olnud täiesti omal kohal ja keegi poleks talle midagi ette heitnud. Ma ei näe, kus Korb eksis," nentis Lobjakas.