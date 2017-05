Klaverivabrik ootab EL-i ja Kanada vabakaubanduslepingu jõustumist

"Ootame, et vabakaubandusleping Kanadaga peatselt jõustub ja loodame, et meie Kanada klaveripoed hakkavad Tallinnast ühist konteinerit tellima – seni on pille võetud läbi USA," ütles Laul BNS-ile ja andis mõista, et ka pärast uue presidendi võimuletulekut on USA klaveriturg stabiilne, kuigi presidendivalimiste aastail elab klaverimüük paratamatult läbi mõningaid turbulentse.

"Klaveriturg USA-s on OK," ütles Laul. "On paremaid piirkondi, on kehvemaid, aga suures plaanis pole põhjust nuriseda. Sellest aastast arendame jällegi Bostoni piirkonda – peale finantskriisi kaotasime seal kohaliku diileri, aga nüüdsest on meil seal uus Estonia klaverite esindaja. Sealsamas tuleb mul 20. juunil Estoniate esitlus Massachusettsi osariigi klaveritehnikutele."

Euroopa Parlament kiitis 15. veebruaril heaks vastuolulise Euroopa Liidu ja Kanada vabakaubandusleppe CETA, mis kõrvaldab pärast jõustumist poolte vahel 99 protsenti tollimaksudest. CETA toel avavad Kanada provintsid ja kohalikud omavalitsused esmakordselt oma riigihanked EL-i ettevõtetele. Tänu lepingule prognoositakse EL-i SKP tõusu ligi 12 miljardi eurot võrra aastas, lisaks kahepoolse kaubavahetuse mahu suurenemist 23 protsendi ehk 26 miljardi euro võrra.

Klassikalistest vabakaubanduslepetest erinevalt üritatakse CETA-ga ühtlustada tervishoidu ja keskkonda puudutavaid seadusi. Leppe vastuolulisemad punktid – näiteks nagu palju kriitikat pälvinud investoritekohtu süsteem – vajavad EL-i liikmeriikidelt aga ratifitseerimist, mis võib võtta aastaid.

Lepingu ajutine kohaldamine peaks algama tänavu suvel. Sellest hetkest saavad ettevõtted kasutada uue lepinguga kehtestatud soodustariife ja -tingimusi.

Estonia Klaverivabriku eksporditurg on praegu peamiselt USA, kuhu müüakse 90 protsenti toodangust. Lähiaastatel see tõenäoliselt muutub, sest ettevõte loodab Hiina turuosa märkimisväärselt suurendada.