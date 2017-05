Riia sadama juhatuse esimees ja aselinnapea Andris Ameriks ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et projektist Nord Stream 2 keeldumise mõju Läti transiidile näitab vaid aeg.

Vastuolulist teavet, mis Lätit läbiva Vene transiidiga õieti toimub, on viimasel ajal olnud palju. Kui valitsus otsustas, et Läti ehk Ventspilsi sadam jääb projektist Nord Stream 2 kõrvale, tõttas staarpoliitik ning Ventspilsi sadama juhatuse esimees ja linnapea de facto Aivars Lembergs ütlema, et Venemaa vähendab nüüd Läti transiiti 40 protsenti. Peaminister Maris Kućinskis teatas seepeale, et tal sellist teavet pole.

Transiidimahu vähenemisest kõneles ka sel nädalal avaldatud Reutersi uudis.

"Oleme mõnelt Riia sadama stividorilt saanud teateid, et Vene raudtee vähendab neile vedudeks eraldatud vagunite plaani. Jutt käib veodokumendist. Juuni algul näeme, millised on tegelikud numbrid kaubaveo kohta mais ja seejärel saame oma seisukoha kujundada. Mingit ametlikku teadet kaubavedude muudatuste kohta meil pole. Pole ka teavet, et raudteed hakatakse remontima või üles võtma. Ootame konkreeseid fakte, enne kui teha järeldusi," kommenteeris Riia abilinnapea, Riia sadama juhatuse esimees Andris Ameriks.

Arvud näitavad, et nelja kuuga veeti Riia sadamas üle 12 miljoni tonni kaupa, mis on samapalju kui aasta eest. Vedelkütuse osakaal on vähenenud kolmandiku võrra, puidu ja konteinerkaupade kogused kasvanud. Riia sadamat läbib ka tunduvalt rohkem reisijaid.

Läti raudtee avalike suhete juht Maris Ozols ütles, et mais on raudteetransiit kahanenud vaid kaks protsenti, nelja kuuga on see aga eelmise aastaga võrreldes kuus protsenti enam. Kinnisel istungil otsustatud Nord Streamist kõrvalejäämist põhjendas Läti valitsus julgeolekuohuga.

"See on Läti valitsuse otsus. Saksamaa koos oma Euroopa partneritega leiab, et projektiga Nord Stream on kõik korras ja koos Venemaaga see ehitatakse. Mul on raske midagi arvata. Eks näeme, mida elu toob," kommenteeris Ameriks valitsuse otsust.

Läti poliitikud ja ettevõtjad püüavad aktiivselt hoogustada kaubavahetust teiste riikidega. Palju loodetakse Hiina ja Läti vahelisest kaubaveost.