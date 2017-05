Brüsseli jooksust võttis osa 40 Eesti euroametnikku

Euroopa Liidu pealinna kaunimaid kohti läbiva raja jooksis pühapäeval läbi ligi 40 000 jooksjat, teiste hulgas 40 Eesti ametnikku. Euroliidu eesistumiseks valmistuva Eesti esinduse töötajad kandsid kõik ka värskelt valminud eesistumise sümboolikaga särke.

"Me oleme valmistunud hästi, nii vaim on valmis kui siis püüame ka, et meie füüsiline pool oleks jooksuga tõestatult valmis," kinnitas Eesti esinduse koolitusnõunik Anu Peljo Eesti ametnike head vormi "Aktuaalsele kaamerale".

Kuna eestistumine on tulemas, peavad ametnikud head vormi oluliseks ning usuvad, et hea füüsiline vorm aitab paremini ka oma tööd teha.

"Me ju istume terved päevad, siis on hea kui vahepeal püsti saab. Ja tegelikult me käime mõnikord isegi ametnikest sõpradega jooksmas, nii et saab tööasju ka raja peal arutada," ütles Eesti esinduse sisejulgeoleku nõunik Annika Talmar.