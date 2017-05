Eesti Energia saab seadmed, mis mõõdavad reaalajas põlevkivi kvaliteeti. Narva elektrijaamas on neid katsetatud üle aasta. Enefit Energiatootmise juhatuse esimehe Tõnu Aasa sõnul näitas see, et selliste seadmete abil saab tootmisprotsessi paremini juhtida. Uute seadmete paigaldamine elektrijaamadesse, õlitehastesse ja kaevandustesse on osa Eesti Energia tööstuse digitaliseerimise programmist. Rene Kundla