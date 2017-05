Pärnu Kalamehe kvartali elanikud avasid huvilistele oma koduaiad

Kalamehe tänav ja seda ümbritsev kvartal kogub viimastel aastatel tuntust sellega, et sealkandis elavad väga sõbralikud ja suhtlemisaltid inimesed, kes meelstati oma koduaia väravad linnarahvale avavad ning seal kõigile head ja paremat pakuvad. Kalamehe pühapäeva korraldamise idee taga on aga kaks naabrinaist, kelle mõte liikus ühes suunas.

"Kui me kokku saime, et arutada, kuidas seda üritust läbi viia, siis me olime ikka nii ühel lainel, et teeme siis terve tänava kohe, terve kvartali, ja teeme suuremalt," rääkis MTÜ Kalamehe kvartali seltsi esindaja Andra Kalda "Aktuaalsele kaamerale".

"Inimesed on hästi eraldi ja kodused ja arvutites ja nö sellises virtuaalmaailmas ja ma arvan, et see on üks hea võimalus, kuidas tuua inimesed välja sellise päris suhtluse juurde," põhjandas ürituse korraldamist teine MTÜ Kalamehe kvartali seltsi esindaja Liis Luik.

Tundub, et selline algatus toimib - naabrid saavadki tuttavaks ja lapsed leiavad uusi mängukaaslasi. Koos läheb ärigi paremini.

Kohalikud elanikud suhtlevadki oma sõnul rohkem ja seda esimesest kogukonna päevast peale.

"Kõik tulid kaasa, lihtsalt tulid. Meil oli selline tunne, et inimesed olid oodanud, et keegi võtaks selle teema üles ja algataks," rõõmustas Luik.

Loomulikult sai Kalamehe pühapäeval lisaks kõigele muule ka kala õngitseda. Järgmine kogukonna päev toimub juba septembris.