Endiselt kestva kohtumise peamisteks jututeemadeks on eeldatavalt Ukraina, Süüra ning ilmselt ka Macroni kampaania vastu toimunud küberrünnak, mille korraldamist Kreml on eitanud. Macron ütles enne kohtumist, et tõenäoliselt on kohtumisel oodata teravat mõttevahetust.

Macron on karmilt kritiseerinud Krimmi poolsaare liitmist Venemaaga ja on öelnud, et Putini Venemaa ei ole vaba demokraatia.

Pingeid lisab ka see, et Prantsuse presidendivalimiste kampaania ajal tundus Moskva toetavat Macroni vastast, paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde liidrit Marine Le Peni. Putin võttis Le Peni Moskvas vastu valimiskampaania ajal. Lisaks süüdistavad Macroni valimismeeskonna liikmed Vene häkkereid küberrünnakutes kampaaniaametnike meilikontodele.

Putini nõuniku Juri Ušakovi sõnul keskendutakse kohtumisel Ukraina kriisile ja tööle Ukrainat, Venemaad, Prantsusmaad ja Saksamaad koondavas Normandia formaadis. "Peamine, mida me ootame, on et presidendid kinnitaks kõige tihedama koostöö vajadust Normandia formaadis ja Minski lepete täitmise möödapääsmatust. Sellest tuleb huvitav arutelu ja me valmistume selleks," ütles Ušakov.

Lisaks on päevakorras ka Põhja-Korea tuumaprogramm, Süüria ja Liibüa, lausus nõunik.

Prantsusmaa-suhete soojendamine on Venemaa jaoks tähtis muu hulgas selleks, et Moskva soovib Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide tühistamist. Macron oli neljast peamisest presidendikandidaadist ainus, kes ei toetanud sanktsioonide tühistamist.

Vene ekspertide hinnangul ei ole presidentide kohtumiselt läbimurdeid oodata.

Kohtumine toimub ajal, mil Versailles' lossis on näitus Vene tsaari Peeter Suure Prantsusmaa-visiidist 1717. aastal.