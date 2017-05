Sturgeon: kui SNP võidab, peab May andma võimaluse uueks Šoti referendumiks

Šotimaa esimene minister ja Šoti Rahvuspartei (SNP) juht Nicola Sturgeon teatas pühapäeval, et kui tema erakond parlamendivalimistel Šotimaal kõige rohkem kohti saab, ei ole Briti peaministri Theresa May soovimatusel uut iseseisvusreferendumit korraldada enam mingit põhjendust.

Šotimaa jaoks on Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas ette nähtud 59 saadikukohta ning 2015. aasta valimiste ajal sai SNP neist enda kätte 56. Ka 8. juunil toimuvate parlamendivalimiste puhul prognoosivad arvamusküsitlused SNP-le valimisvõitu, vahendas Reuters.

SNP on seisukohal, et Šotimaal tuleks korraldada uus iseseisvusreferendum, kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tingimused lõplikult selguvad. 2016. aasta juunis toimunud EL-ist jätkamist puudutaval referendumil jäi Šotimaal peale Euroopa Liitu jäämist toetav seisukoht ning seda asjaolu on iseseisvusmeelsed poliitikud korduvalt rõhutanud.

Briti peaminister May on öelnud, et praegu pole aeg, mil rääkida uue iseseisvusreferendumi üle. 2014. aastal toimunud iseseisvusreferendumil 10 protsendipunktiga peale Suurbritannia osaks jäämist toetav leer ning arvamusküsitluste kohaselt pole jõudude tasakaal sellest hetkest saadik oluliselt muutunud.

"Kui SNP võidab 8. juunil Šotimaal valimised - ja ma ei pea midagi iseenesestmõistetavaks - siis ma arvan, et peaministri senine seisukohta ei saa enam püsima jääda," märkis Sturgeon pühapäeval ringhäälingule BBC antud intervjuus.