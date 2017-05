Briti politsei pidas Manchesteri rünnakuga seoses kinni 16. isiku

Suur-Manchesteri politsei teatas esmaspäeval, et nädal aega tagasi toimunud terrorirünnakuga seoses on kinni võetud juba 16. kahtlustatav.

Teate kohaselt peeti 23-aastane mees kinni Lääne-Sussexi krahvkonnas Shoreham-by-Sea linnas, vahendas Reuters.

Meest kahtlustatakse terrorismivastase seaduse rikkumises.

See tähendab, et Manchesteri rünnaku asjus on nüüdseks kinni peetud kokku 16 inimest. Kaks inimest lasti ilma kahtlustust esitamata hiljem vabadusse, 14 meest viibib endiselt vahi all ning neid kuulatakse üle.

22. mai õhtul kontserdi- ja spordihalli Manchester Arena ühe sissepääsu juures aset leidnud rünnakus sai surma vähemalt 22 ja kannatada sadakond inimest. Terroriakti eest võttis vastutuse äärmusrühmitus ISIS.

Rünnaku korraldas praeguste juurdlusandmete kohaselt 22-aastane Salman Abedi, kes hukkus sündmuskohal. Noormees oli sündinud Manchesteris Liibüast pärit perekonnas. Briti võimud on veendunud, et rünnaku korraldamisega on seotud suurem terrorivõrgustik.