Valga- Valka ühise linnaruumi projekti raames on kavas välja ehitada ja rekonstrueerida mõlema linna piiriäärsed alad. Kaks naaberlinna ühendatakse jalakäijate tänavaga ja ehitatakse esindusväljak vaba aja veetmiseks ja ürituste korraldamiseks.

Praeguseks on valminud osaline ehitusprojekt ja käib ehituloa menetlus, ehitustööd on kavandatud järgmisse aastasse.

Valga vanalinna keskväljaku ja selle lähiümbruse välja ehitamise ja rekonstrueerimisega on vaikselt juba alustatud. Tööd käivad vana kreishoone katuse kallal. Suvel on kavas alustada keskväljaku ehitust.

Valga linnavalitsuse linnamajandusameti juhataja Urmas Mölderi sõnul on ehitustööde eesmärgiks avada vanalinn, et see sobiks külastamiseks nii kohalikele kui turistidele.

"Sinna ehitatakse kahte naaberlinna ühendav jalakäijate tänav ja keskväljak, linnaruumi paigaldatakse kaasaegne linnamööbel, rajatakse teenindushoone ja laste mänguväljak," sõnas Mölder. Lisaks vaba aja veetmisele saaks seal korraldada ka avalike üritusi.

Järgmise etapina kavas oleva piiriala korrastamise eesmärk on sama tegevust jätkata.

Ehitusala hõlmab eelkõige piirioja kahte kallast ja selle ümbrust.

Kuna ehistustööde käigus on eelkõige plaanis just linnaruumi arendada, siis massiivseid uusehitisi rajada ei plaanita. Küll aga rekonstrueeritakse tänavaid ja platse, rajatakse uued kommunikatsioonid ja püstitatakse väikeehitisi. Ehitustööde ajal saab vanalinnas liikuda kergliiklus-vahenditega, autodele on ala suletud.

"Ehitustööde ajal on osad tänavad liikluseks suletud. Kuidas täpsemalt, selgub siis kui kinnitatud on ajutised liiklusskeemid,“ lisas Mölder.

Kuigi ehitustööd juba osaliselt käivad, siis keskväljaku ehitustöödega alustamise perspektiiv lükkus juulikuusse, kuna välja kuulutatud ehitushange nurjus. "Algselt oli plaan alustada töödega juba mai lõpus," rääkis Mölder.

"Valga vanalinna linnaruumi korrastamise projekti esialgne eelarve oli planeeritud üle 1,7 miljoni, millest oleks tundud ära katta kõik ehitus- ja projekteerimistööd. Praeguseks on selge, et nimetatud summaga kõiki töid teostada ei õnnestu," ütles Mölder. "Valga- Valka ühise linnaruumi arendamiseks on planeeritud kokku mõlema linna peale 3,5 miljonit eurot," täpsustas linnamajandusameti juhataja.

Milliseks aga tegelikud kulutused muutuvad, selgub pärast viimase hanke korraldamist.

Viimane vanalinna hange nurjus, kuna edukaks tunnistatud pakkumise esitajad ei soostunud lepingut sõlmida. Keskväljaku ehitamiseks ja osaliseks rekonstrueerimiseks saab pakkumusi esitada 21. juunini.

Kõigi plaanitud ehitustöödega loodetakse valmis saada 2019. aasta lõpuks.