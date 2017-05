28.-30. juulini toimuval Nyansapo festivalil, mida korraldajad kutsuvad afrofeministlikuks (afroféministe) festivaliks, on 80 protsenti ürituse toimumisalast reserveeritud mustanahalistele naistele.

Ülejäänud ala on jagatud kaheks - esimesse neist saavad kõik mustanahalised soost hoolimata ning teine on avatud kõigi jaoks.

Linnapea Hidalgo teatas Twitteris, et ta jätab endale õiguse alustada diskrimineerimise asjus menetlust ürituse korraldajate vastu. Ka mitmed rassismivastases organisatsioonid - näiteks SOS Racisme ja Licra - on "etnilist eristamist" sisaldava festivali hukka mõistnud.

Je condamne avec fermeté l'organisation à #Paris de cet événement "interdit aux blancs". https://t.co/DKJmdPry5v — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2017

Je demande l'interdiction de ce festival. Je vais saisir le Préfet de Police en ce sens. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2017

Je me réserve également la possibilité de poursuivre les initiateurs de ce festival pour discrimination. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2017

Hidalgo tegi avalduse pärast seda, kui paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde piirkondlik juht Wallerand de Saint-Just kutsus linnapead üles selgitama seda "otseselt rassistlikku" üritust.

Festivali organiseerijad aga teatasid oma avalduses, et nad on sattunud paremäärmuslaste desinformatsioonikampaania ohvriks ning et nad mures, et mitmed rassismivastased organisatsioonid on end lasknud sellisel viisil manipuleerida. Vastulauses märgiti, et kellelgi polevat olnud varem probleeme, kui feministide üritusi on reserveeritud ainult naissoost osalejatele ja praegu olevat suur kära tekkinud vaid seepärast, et mainitud oli ka rassi.

Festival peaks toimuma Pariisi linnale kuuluval territooriumil, samas piiratud ala asub avalikul pinnal ning seetõttu väidavad organiseerijad, et linnapeal pole juriidilist õigust selle üle otsustada.

Eelmisel aastal sai Prantsusmaal palju vastukaja, kui Reims'i linnas toimus "dekoloniseerimise suvelaager", mille korraldajad nimetasid seda üritust "rassismivastaseks treeningseminariks", mis oli reserveeritud "institutsioonilise rassismi" ohvritele ja "rassipõhistele" vähemustele - praktikas tähendas see seda, et valgenahalised inimesed polnud oodatud.