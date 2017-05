Asevälisminister: vastame Vene diplomaatide väljasaatmisele samaväärselt

"Me tegime juba avalduse, et see on Eesti võimude provokatiivne samm ning see ei jää vastuseta. Riikidevahelistes suhetes, nagu te teate, toimib alati vastastikkuse põhimõte," ütles Titov Interfaxi teatel esmaspäeval Moskvas ajakirjanikele.

Reede pärastlõunal sai teatavaks, et Eesti otsustas riigist välja saata kaks Vene diplomaati, Vene peakonsuli Narvas Dmitri Kazjonnovi ja konsul Andrei Surgajevi.

Välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova kinnitas BNS-ile, et juhtum on aset leidnud, kuid keeldus lähematest kommentaaridest. Kaitsepolitsei kinnitusel on nad juhtunust teadlikud.

Diplomaatilise praktika kohaselt vastab riik, kelle esindajatel palutakse välisriigist lahkuda, samas mahus teise poole diplomaatide riigist välja saatmisega.

Kas või kellele Eesti diplomaatidest on esitatud nõue lahkumiseks, Eesti välisministeeriumi esindaja reedel kommenteerida ei soovinud.

Venemaa välisministeerium lubas juba reede õhtul tehtud pressiavalduses vastata kahe Vene diplomaadi väljasaatmisele Eestist omapoolsete sammudega ning nimetas Eesti otsust "järjekordseks ebasõbralikuks ja põhjendamata aktiks, mis ei jää vastuseta".

Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov ütles Eestis tegutsevale telekanalile TV N, et väljasaadetavad Vene diplomaadid peavad Eestist lahkuma mai lõpuks.

"Eesti välisministeerium teatas meile, et Narva peakonsul ja tema asetäitja kuulutatakse persona non grataks ja peavad kuu lõpuks riigist lahkuma. Sellise sammu motiive vastavalt diplomaatilisele praktikale ei selgitata. Seetõttu jääb meil üle ainult avaldada kahetsust ning käsitleda seda kui avalikult ebasõbralikku akti, millel on negatiivne mõju kahepoolsetele suhetele," ütles Petrov.

Saadiku kinnitusel on mõlemad väljasaadetavad diplomaadid Vene välisministeeriumi kaadritöötajad, kes oma töö kestel Narvas "tegid mittevähe kahepoolsete suhete parandamiseks".