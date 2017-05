Fotod: Filipiinide sõjaväe väitel on nad lähedal mässuliste alistamisele

Filipiinide sõjavägi teatas esmaspäeval, et on lähedal Marawi linna tagasivõtmisele islamimässuliste käest.

Riigi lõunaosas asuv linn on juba seitsmendat päeva Maute mässuliste käes, vahendas Reuters.

Rühmitus Maute on liidus sunniitliku äärmusrühmitusega ISIS.

Maute oli veel aasta tagasi üsna tundmatu rühmitus, kuid sellest on saanud president Rodrigo Duterte ametiaja üks suuremaid julgeolekualaseid väljakutseid.

Mässulised osutavad sõjaväe rünnakutele vastupanu ning nende kontrolli all on endiselt üheksa piirkonda 96-st. Linnas elab umbes 200 000 inimest.

Sõjaväe hinnangul aitavad mässulisi linnas nende toetajad, samuti võitlejad, kelle nad vabastasid möödunud nädala teisipäeval vanglale tehtud pealetungis.

"Meie maavägede komandörid on kinnitanud, et lõpp on lähedal," sõnas sõjaväe pressiesindaja Restituto Padilla. "Me kontrollime, kes tuleb sisse ja kes välja, kes liigub ja kes mitte. Ja me püüame isoleerida kõik vastupanukolded," lisas ta.

Sõjaväe teatel on kokkupõrgetes mässulistega saanud surma üle saja inimese, enamik neist mässulised. Enamik linnaelanikest on põgenenud.

Filipiinide valitsus usub, et Mauted alustasid oma rünnakut enne moslemite püha kuud ehk ramadaani selleks, et võita ISIS-e tähelepanu ning saada tunnustust kui rühmituse Kagu-Aasia haru.