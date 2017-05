Tallinna-Helsingi liini suuremad laevad sörgivad kasvava nõudluse sabas

Kuigi kiirlaevu tuleb Tallinna-Helsingi liinile üha juurde, on ka nende täituvus jätkuvalt tõusuteel. Populaarsematel päevadel või kellaaegadel võib juhtuda, et piletid on täielikult välja müüdud, sest nõudlus üha kasvab.

Ehkki reisijatearv Tallinna-Helsingi liinil kasvab, on ka konkurents tihe ning turul peab pingutama igaüks, kes seal tegutseda tahab. Nõnda tõid nii Tallink kui ka Viking Line kumbki tänavu liinile uue kiirlaeva ning Linda Line on lubanud teha sama.

Viking Line'il kurseerib Tallinna ja Helsingi vahet kaks kiirlaeva päevase kuue väljumisega ühest sadamast, alates esimesest juulist lisandub ka kolmas ning siis tõuseb väljumiste arv seitsmele. Esmaspäeviti ja reedeti on liiga hilise reageerimise korral võimatu laevale piletit saada, välja on müüdud nii auto- kui ka reisijapiletid.

"Lisandunud on nii tööreise kui ka vaba aja reise. Näiteks reede on kõige populaarsem päev tagasitulekuks - kui reisija jääb hilja peale ja ei ole õigeaegselt broneerinud piletit, siis on seda raske saada," tõdeb Viking Line Eesti juhatuse liige Inno Borodenko. "Nädala sees või ka laupäeval on kinldlasti vabu kohti palju."

Kui esmaspäeviti ja reedeti on Viking Line'i reisid välja müüdud, siis nädala sees võib täituvus olla ka 60-70 protsenti.

"Kui varem tuli pereisa nädalavahetusel Soomest koju oma peret vaatama, siis nüüd juhtub tihtilugu see, et pere läheb Soome isa vaatama."

Tallinkil on liinil samuti kaks kiirlaeva kuue väljumisega ühest sadamast, nende täituvus on suurim pühapäeviti, samas aga nädala sees võib mõni reis ka pooltühi olla.

"Et oleks täieti välja müüdud, neid päevi on väga vähe kui üldse. Koguturg on igatahes jõudsalt kasvamas ja tundub, et suvi tuleb töine kõigile. See turg kasvab peaaegu kõikides segmentides," kinnitab Tallinki müügidirektor Margus Hunt. "Me näeme ikkagi ka seda tendentsi, et kui varem näiteks pereisa tuli nädalavahetusel Soomest koju oma peret vaatama, siis nüüd juhtub tihtilugu see, et pere läheb Soome isa vaatama."

Linda Line ootab uut kiirlaeva

Linda Line'il on praegu vaid üks katamaraan, teine müüdi Aasiasse maha ning moodsamat asenduslaeva alles oodatakse. Nõnda on kasvanud ka konkurentide täituvus, ent nii Viking Line'i kui Tallinki juhid kinnitavad, et reisijate üldine hulk ongi kasvanud, vaatamata sellele, et liinile on tulnud senisest mahukamad laevad. Seejuures on piletihinnad küllaltki krõbedad, kuid neid muudetakse pidevalt ja madalama täituvusega päevadel on ka sõit soodsam.

"Piletihinnad muutuvad meil pidevalt, ei saa öelda nüüd, et piletid oleksid kallimaks läinud. On päevi, kus on piletid odavamad ja on päevi, mil on kallimad. Ei saagi väita tegelikult, et piletid oleksid võrreldes eelmise aastaga kallimaks läinud. Konkurents on väga tugev, ega konkurents ei lubagi meil piletihindu tõsta," ütleb Borodenko Viking Line'ist.

Möödunud aastal läbis Tallinna sadamat 8,5 miljonit Tallinna ja Helsingi vahel reisijat, tänavune tulemus liigub seni samas tempos. Endiselt on aga soomlaste tung Tallinna suurem kui eestlaste tung Helsingisse.