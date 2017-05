Yle vastutav peatoimetaja lahkub survestamisskandaali tõttu ametist

"Ma leian, et Yle roll ühiskonnas on tähtsam kui minu roll Yles. Minu pürgimus juhtida Yle uudiste- ja päevakajatoimetust vastutustundliku ajakirjanduse teel on olnud kahtluse all. Ma soovin, et meie otsus taastaks Yles töörahu," selgitas Jääskeläinen.

Juhatus tegi otsuse esmaspäeval ning Jääskeläinen lahkub rahvusringhäälingust koheselt.

Yle juhatuse esimehe Thomas Wilhelmssoni sõnul hindab juhatus Jääskeläineni tööd kvaliteetse ajakirjanduse edendajana. "Praegu tehtud lahenduse eesmärk on Yle uudiste- ja päevakajatoimetuse tegevuseelduste ja töörahu tagamine."

Jääskeläinen alustas tööd rahvusringhäälingus 2007. aasta suvel. Varem töötas ta uudisteagentuuri STT (Suomen Tietotoimisto) peatoimetaja ja tegevjuhina.

Järgmiseks vastutavaks peatoimetajaks saab rootsikeelse Yle juht Marit af Björkesten, kes alustab tööd 1. juunil. Seni tegutseb vastutava peatoimetaja ülesannetes peatoimetaja Riikka Venäläinen.

Yle uudistetöö asjus on Soome avalikkuses kestnud terav vaidlus juba eelmise aasta novembrist. Kõik sai alguse sellest, et keskerakondlasest peaminister Juha Sipilä saatis Ylele e-kirja riigiettevõtte Terrafame tegevust käsitleva uudise kohta. Sipilä läkitas Yle toimetaja Salla Vuorikoskile ja uudiste peatoimetajale Atte Jääskeläinenile mitu ärritunut sõnumit uudisest, milles Yle kajastas Sipilä sugulaste rolli Terrafamelt tellimuse saanud ettevõttes Katera Steel.

Juhtum viis terava vastasseisuni ajakirjanike ja Yle peatoimetaja Jääskeläineni vahel ning selle tulemusena lahkus toimetusest ka kogenud ajakirjanikke.

Väide, et peaminister on survestanud rahvusringhäälingut ning et Yle juhtkond ja peatoimetaja on ajakirjanike tööd sellel teemal piiranud, on saanud Soome ühiskonnas palju vastukaja ning skandaalile on antud ka kõlavaid nimesid nagu "Yle-kohu" ja "Sipilä-gate". Sipilä ise on kriitika tagasi lükanud ja öelnud, et ka temal on kodanikuna õigus nõuda ajakirjanikelt eksitava informatsiooni korrigeerimist.

JSN (Julkisen sanan neuvosto ehk Eesti mõistes Pressinõukogu - Toim.) tegi juhtumiga seoses Yle suhtes tauniva otsuse, mille kohaselt lasi rahvusringhääling end peaministril survestada.

Ka Helsingi Ülikooli haldusõiguse professori Olli Mäenpää koostatud audit heitis Soome rahvusringhäälingule ette puudusi Yle sõltumatuse tagamisel. Muuhulgas märkis Mäenpää, et Yles oli probleeme vaid Atte Jääskeläineni juhitud toimetuses.