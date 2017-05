Reformierakond: Tallinn aastaks 2030 Euroopa elamisväärseimate linnade esikolmikusse

"Tallinn on visiitkaart. Siin käib enim külalisi. Tallinna ühendused ning hoiakud määravad palju sellest, kuidas Eestil läheb. Lennuühendused, tramm lennujaama, sadamasse, teed ja moodne transpordivõrk. Uued trammiliinid linnaosades. Mugavad, turvalised rattateed, et lapsed ja pered liiguks," seisab Reformierakonna programmis.

"Vastandume sellele kõigele, mida esindab tänane Keskerakonna ainuvõim. Kohmakale ja korruptiivsele asjaajamisele. Haridussüsteemile, milles eesti keel on võõrkeel ning kus seetõttu osa inimesi on Eesti võimalustest ja ühiskonnaelust ära lõigatud. Sellele, et Tallinna juhtimine on vanamoodne ning suletud. Et ettevõtjatel pole partnerit ning tihti on linnajuhtide pärast piinlik," kirjeldab Reformierakond oma valimisprogrammi.

"Tuleviku Tallinn on aastaks 2030 Euroopa elamisväärseimate linnade esikolmikus. Tuleviku Tallinnal on püsiühendus Helsingiga. Kaksikpealinn loob uued võimalused vennasrahvastele, kasvatab sissetulekuid ja majandust."

Valik Reformierakonna valimislubadustest:

EESTIKEELNE HARIDUS – Eesti haridussüsteem on eestikeelne, alates lasteaiast. See annab kõigile noortele võrdsed võimalused olla Eestis edukas. Keeleoskus on korrelatsioonis võimalustega tulevikus. Uuringud näitavad, et üle 70% vene emakeelega laste vanematest peavad õigeks alustada eesti keele õpet lasteaiast.

MEREÄÄRNE PROMENAAD – Rajame Põhja-Euroopa pikima mereäärse promenaadi: terviseraja ja kergliiklustee Meriväljalt Kakumäeni. Kord aastas toimub siin Põhja-Euroopa gümnaasiumiõpilastele mõeldud Meremaraton – mereäärne rahvajooks.

UUS OOPERIMAJA – Tallinna ooperimaja saab sarnaselt Sydney ooperimajale uueks maamärgiks ja vaatamisväärsuseks, linna poolt reserveerime krundi, eelistatult mere ääres.

SUUR LASTEPARK – Toetame koostöös erasektoriga Skoone bastioni alale Baltimaade suurima lastepargi loomist koos high-tech välispordi alaga.

UUED MOODSAD TRAMMILIINID – Tallinna Tramm+. Ehitame välja Tallinna katva moodsa isejuhtiva trammivõrgu TallinnaTramm+. Uued trammiliinid katavad põhilisi liikumissuundasid Õismäe, Mustamäe, Lasnamäe ning Pirita suunal. Seome linna tiheasustuspiirkonnad ja lähimad eeslinnad.

ÖÖS ON ELU – Ööbussid kesklinnast põhilistesse elupiirkondadesse. Ööelu on elava linna normaalne osa. Linna kohustus on tagada turvalisus avalikus ruumis ja turvaline kodutee.

LIHTSAM PARKIMINE – Kaotame südalinna parkimistsooni ja liidame selle kesklinna tsooniga. Asjaajamise lihtsustamiseks pikendame kesklinnas lühiajalist tasuta parkimist 30 minutile. Rajame koos erasektoriga uuenduslikke parkimislahendusi, et ruumi oleks rohkem, kuid mitte hooviala arvelt.

TALSINKIFIX – Teeme ettevalmistusi ja rajame Tallinna-Helsingi püsiühenduse. Kahe riigi vaheline ühendus kasvatab Eesti inimeste võimalusi, sissetulekuid ning mõlema riigi majandust.Kaksikpealinn on maailmas atraktiivne koht, meelitamaks siia uuenduslikke ettevõtteid, selles oleme Soomega koos tugevad.

TALLINNA TV JA PROPAGANDA KINNI – Sulgeme Tallinna TV ja lõpetame iga-aastased suuremahulised propagandakulutused venekeelsetes kanalites. Likvideerime raha raiskava ühistupanga ja linnale kuuluva kaupluse. Korrastame linnale kuuluvate ettevõtete juhtimise, erastame maksumaksjale ebavajalikud ettevõtted.

Mitmed lubadused kattuvad Keskerakonnaga

Sarnaselt Keskerakonnale kavatseb ka Reformierakond maksta pensionäridele lisatoetust. Mõlemal erakonnad lubavad paigaldada juurde pargipinke ja prügikaste. Samuti soovivad mõlemad ehitada Tallinnale uue suurhaigla.

Kui Keskerakond soovib ehitada rannapromenaadi Piritalt Haaberstini, siis Reformierakond soovib seda teha Meriväljalt Kakumäeni.

Reformierakonna valimisprogrammi saab lugeda siit.