Ene Ergma kandideerib valimistel Reformierakonna nimekirjas

IRL-ist lahkumise järel lubas Ergma enam parteiga mitte liituda ning selle tõttu osalebki ta enda sõnul valimistel erakonna nimekirjas, mida peab kõige parempoolsemaks Tartu linnas.

Ergma lubas IRL-ist lahkudes ka poliitikast üldse lahkuda.

„Ma olen IRL-i fraktsioonile enda soove mõista andnud. Mina mingisuguse parteiga liituda ei taha. Mina osalen valimistel erakonna nimekirjas, mida mina pean kõige parempoolsemaks Tartu linnas,” sõnas Ergma ERR-ile.

Reformierakonna praegustest volikogu liikmetest on kandideerimist kinnitanud Jaak Adamsoo, Hele Everaus, Veljo Ipits, Harri Jallajas, Triin Anette Kaasik ja Senta-Ellinor Michelson. Mati Tolmoff ei plaani uuesti kandideerida. Enda otsuses ei ole veel kindel Verni Loodmaa, Martin Parmas, Toomas Kapp ja Toomas Tein.

Keskerakonna praegustest volikogu liikmetest on enda kandideermist kinnitanud Igor Abarenkov, Jelena Frunze, Aleksandr Litvinenko, Natalja Trošina ja Vladimir Šokman. Enda otsuses pole kindel veel Nadežda Aleksandrova, Nikolai Põdramägi ja Olev Raju.

IRL-i praegusest volikogu liikmetest on kindla jah-sõna öelnud Peeter Laurson, Kaspar Kokk ja Jaak Nigul. Oma otsust pole teinud Karl Kull, Jüri Kõre ja Mihhail Lotman.

Sotsiaaldemokraadid on hetkel ainuke erakond, kes nimedega välja tuleb. SDE nimekiri on pikk, seal on ligi 60 nime. Allpool on ära toodud 14.

Jarno Laur, Tartu abilinnapea, linnapea kandidaat

Jaan Õunapuu, Tartu abilinnapea

Marju Lauristin, Euroopa Parlamendi liige

Heljo Pikhof, Riigikogu liige, SDE Tartu piirkonna esimees

Tõnu Ints, SDE Tartu Linnavolikogu fraktsiooni esimees, Johannes Mihkelsoni Keskuse juhataja

Kadri Leetmaa, Tartu Linnavolikogu liige, Tartu Ülikooli inimgeograafia vanemteadur

Toomas Jürgenstein, Riigikogu liige, õpetaja

Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Lemmit Kaplinski, Tartu Linnavolikogu liige, Trükimuuseumi juhataja

Tarmo Kikerpill, Tartu Linnavolikogu liige, endine korvpallur, K.Ideas OÜ juhataja

Roman Mugur, Tartu Linnavolikogu liige, OÜ ProtoLab juhatuse liige

Arno Arukask, Tartu Linnavolikogu liige, ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid asepresident

Jaan Sõrra, Tartu Linnavolikogu liige, Tartumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees

Gea Kangilaski, Tartu Linnavolikogu kultuurikomisjoni liige

Kandidaatide valimistele registreerimine algab 16. augustil ja lõppeb 5. septembril