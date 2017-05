Lauluväljak püstitas ehitajate autodest pääsemiseks kõrge tara

Lauluväljakust möödasõitjatele avaneb vaatepilt, kus lauluväljaku tasuline parkla seisab tühjalt, piiratuna kõrgetest metalltaradest, nende äärne on aga autosid täis pargitud, sest väljaspool parklat on parkimine tasuta. Taradest möödapääs on muutunud jalakäijatele keeruliseks, lisaks on vaatepilt silma riivav. Kõrged tarad peaksid mõne aja möödudes asenduma madalamate piiretega.

Lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus tõdeb, et kõrgete tarade ja tõkkepuuga tasuline parkla kerkis Lauluväljaku Mere värava ette akuutsest vajadusest: kõrvalkrundil käib aktiivne kinnisvaraarendus ning ehitajad hakkasid massiliselt nende parklasse parkima, mistõttu ei jäänud teistele enam üldse ruumi parkida.

"Meerhofi arenduse ehitajate hulk objektil kasvas. Talvel või vastu kevadet kasvas autode hulk, mis vastu meie väravat parkis, juba 150 tuuri. Nägime, et üritustele, mis järjest on tulemas, saab see suureks probleemiks," kirjeldas Rõõmus ERR.ee-le. "Ehitajad tulevad, kes kuuest, kes seitsmest, ja me ei saa neid autosid sealt ära vedada. Võime panna sildi, et palun ärge siia parkige, siin on meie kinnistu, aga palju seda järgitakse? Et tühi maalapp raha teeniks, see meil ei olnud võib-olla esmatähtis, vaid et seda maad hoida enda kontrolli all eeskätt suvel," viitab Rõõmus suvistele üritustele, mil vajadus Lauluväljaku äärde parkida kasvab.

Esimene üritus, mille ajal Barkingu parklat katsetati, oli toidumess "Sööma!" mai esimesel nädalavahetusel, teine suurem üritus oli Maijooks. Kui üritustevahelisel ajal maksab parkimine ühe euro ööpäevas ning väljaspool tara, linna maal on parkimine tasuta, võib näha vaatepilti, kus tasuline parkla on tühi, aga taraäärne on parkivaid autosid täis. Ürituste ajaks kasvab parkimise hind vastavalt kokkuleppele korraldajaga, näiteks Maijooksu ajal maksis parkimine viis eurot. Lisaks Lauluväljakule teenib vaheltkasu ka rakenduse pidaja Barking.

"Ürituste puhul võime parkla anda kas ürituse korraldajale hallata, teha seda ise või siis korraldajaga koostöös. Kontrollimatuks seda jätta ei saa," on Rõõmus kindel. "Praegu siin mõnel üritusel on see väga hästi end tõestanud - kes tahab päris väravasse parkida, peab natuke maksma."

Laulupeo ajaks korjatakse ära

Kui üritused tähendavad Lauluväljaku jaoks muuhulgas võimalust ka pisut parkimistasu teenida, siis laulu- ja tantsupeo ajaks juuni lõpus-juuli alguses koristatakse kogu parkla koos taradega täielikult ära.

"Laulupeo ajal ei ole seda seal, korjame ära need aiad sealt ja tõkkepuu ja muu - esiteks need ei sobi sinna, teiseks aga rongkäik tuleb sealt läbi ja see jääks jalgu," ütleb Rõõmus.

Mis saab parkimiskorraldusest kohe pärast laulupidu algava Õllesummeriga, pole veel otsustatud, aga Barkingu parkla on üks võimalik lahendus.

"Kui ehitajate autod ükskord ära kaovad sealt, võib see asenduda kõrvaloleva tornmaja elanike autodega, nii et see tõkkepuuga reguleeritud ala võib suure tõenäosusega jääda kehtima seal ka edaspidi, sest lauluväljaku ümber neid parklaid on jäänud nii minimaalselt väheks, et võime kaotada selle üle kontrolli," on Rõõmus nõutu.

Sama mure on peatselt kimbutamas ka ülemises, Mäe väravas, mille naabruses on samuti peatselt ehitustegevus algamas.

"Seal hakatakse ehitama ja kohe oleme autode hulga otsas. Me kaotame seal kontrolli, kui ei hakka piirama. Mida rohkem läheb ehitus detailidesse, seda enam hakkab tulema alltöövõtjaid, igaühel tosinkond meest, nii et kui lisanduvad üleval mäe peal kõik need ehitajad, siis tekib sinna palju autosid ja võimalik, et tuleb Barking lahendus välja töötada ka sinna," ütleb Rõõmus.

Otsitakse sobivamat lahendust

Rõõmus tõdeb, et ega need tarad neid endid ka rahulda, kuid see oli käepärane lahendus olukorras, kus kiiresti oli vaja ehitajate tekitatud parkimiskoormusele vastata. See aga on muutmisel.

"Tuleviku seisukohalt need aiad sinna kindlasti ei jää, vaid asenduvad madalate aiakeste või betoonpiiretega esimesel võimalusel, sest see lahendus ei rahulda meid endid ka. Üks asi on esteetiline väljanähgemine, aga inimestel ei ole sealt hea ligi pääseda, seega ei esteetilistel ega praktilistel kaalutlustel ei ole praegu hea,2 tõdeb Rõõmus.

Sobivat lahendust otsitakse koos linnaga, kellelt on küsitud näiteks betoonkilpkonni ja madalaid piirdeid, milleks linn on ka lootust andnud. Hetkel ootab lahendus hinnapakkumiste taga, et sobiva väljavalimisel töö ära teha.