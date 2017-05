McCain: Putin on suurem oht kui ISIS

USA vabariiklasest senaatori John McCaini hinnangul on Venemaa president Vladimir Putin suurim oht üleilmsele julgeolekule, isegi suurem kui ISIS.

McCain ütles oma ringreisil Austraaliasse ABC-le antud intervjuus, et president Donald Trump muudab ta närviliseks. Ta väljendas ka muret väidete üle, et Valge Maja nõunik Jared Kushner arutas salajase sidekanali loomist Venemaaga, vahendas The Guardian.

Senati relvateenistuste komitee esimehelt McCainilt paluti hinnangut sellele, kui suurt ohtu Putin maailma julgeolekule kujutab. "Ma arvan, et ta on esmane ja kõige tähtsam oht, veel enam kui ISIS," vastas ta.

"Kuigi ISIS võib teha kohutavaid asju ja ma muretsen väga selle pärast, mis toimub moslemite usuga, siis venelased olid need, kes püüdsid hävitada demokraatia põhialuseid ehk muuta Ameerika valimiste tulemusi," rääkis ta.

McCaini sõnul ei ole ta samas näinud ühtki tõendit, et häkkereid oleks saatnud edu. "Kuid nad üritasid ja nad siiani püüavad muuta valimisi," lisas senaator, viidates katsetele mõjutada valimisi Prantsusmaal.

Samuti näeb ta enda sõnul Putinit suurima ohuna seepärast, et Venemaa tükeldas Ukraina.

McCain ütles, et USA peaks vastama sanktsioonidega, kuid pole pärast valimisi novembris teinud midagi, et väidetavale sekkumiskatsele vastata.

Samuti küsiti McCainilt liitlaste hirmude kohta seoses rahvusvahelise julgeolekuolukorraga ajal, mil Trump on USA-s tüüri juures. McCain möönis, et Trump teeb ta aeg-ajalt närviliseks, kuid ta kiitis presidendi rahvusliku julgeoleku meeskonda.

"Ma usun enamasti, et ta kuulab nende nõu. Kas ma võin öelda, et ta teeb seda kogu aeg? Ei. Kas see teeb mind murelikuks? Jah, teeb," vastas senaator.

FBI ja väidetava häkkimise teema on skandaalne

ABC küsis McCainilt ka teadete kohta, et Trumpi väimees, Jared Kushner arutas väidetavalt salajase sidekanali loomist Venemaaga. "Mulle ei meeldi see, mulle lihtsalt ei meeldi see," vastas ta.

McCain lükkas tagasi administratsiooniametnike väited, et tegemist on standardprotseduuriga, märkides, et "enne presidendi ametissenimetamist see pole standardprotseduur kellegi poolt, kes ei ole vastavas ametis".

"Minu arvates ei ole kahtlustki, et kogu FBI ja venelaste teema on märkimisväärne skandaal ning see saadab meid mõnda aega," ütles McCain intervjuus.

McCaini sõnul hindab ta Trumpi tegude, mitte sõnade järgi. Sama ütles ta endise presidendi Barack Obama kohta. McCaini sõnul ütles Obama, et Süüria on keemiarelvade kasutamisega läinud üle piiri, kuid ei võtnud samas selle suhtes midagi ette.

McCain hoiatas, et Põhja-Koreast võib saada tõsine kriisikoht, kui Pyongyangi käitumist kuidagi ei piirata.