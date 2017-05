Tööpartei kritiseeris Corbynit Palestiina terroristi haua külastamise eest

Vähem kui aasta enne seda, kui Corbyn sai Tööpartei liidriks, külastas ta Tuneesias surnuaeda, kuhu on maetud Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PLO) liikmed, nende hulgas Atef Bseiso, kes oli otseselt seotud Müncheni rünnakuga, vahendas The Telegraph.

Juudiorganisatsioonid on Corbyni tegevuse hukka mõistnud.

Tööpartei Iisraeli sõprade ühing mõistis uudise hukka, öeldes, et selline käitumismuster on väga häiriv. "On peaaegu uskumatu, et ükski Tööpartei parlamendisaadik osaleks tseremoonial, milles austatakse meest, kes osales süütute Iisraeli sportlaste mõrvas," ütles ühingu direktor Jennifer Gerber.

"Kahjuks paistab see olevat osa väga häirivast käitumismustrist ning me ootame liidritelt kiiresti selgitust," lisas ta.

Juudi Liidrite nõukogu juht Simon Johnson lisas, et on viimane aeg, et Jeremy Corbyn selgitaks oma vaateid Palestiina terrorismi suhtes. "Osalemine pärja asetamise tseremoonial tuntud terroristile, kes juhtis üht kurikuulsamat rahvusvahelise terrorismi kuritegu, on täiesti sobimatu," ütles ta.

Iisraeli suursaatkond ei ole Corbyni tegu kommenteerinud.

Corbyn tunnistas 2014. aasta oktoobris ajalehes Morning Star, et osales Tuneesias tseremoonial. Tema sõnul osales ta üritusel, millega mälestati palestiinlasi, kes tapeti 1985. aastal Iisraeli õhurünnakus nende Tunise peakorteris.

"Pärast pärgade asetamist nende haudadele, kes hukkusid sel päeval ning nende haudadele, kelle Mossadi agendid 1991. aastal tapsid, me liikusime edasi Ben Arousi linna peatänaval asuva kuju juurde, mis oli kaunistatud Palestiina ja Tuneesia lippudega," kirjeldas Corbyn.

Ajalehe The Sunday Times'i hinnangul viitavad Corbyni sõnad selgelt Bseisole, kes on endine PLO luurejuht ja kes on arvatavalt sinna maetud. Andmeid selle kohta, et Iisraeli salateenistus Mossad oleks kedagi 1991. aastal Pariisis mõrvanud, ei ole. Samas on Mossadi süüdistatud Bseiso tapmises 1992. aasta 8. juunil.

Corbynile lähedane allikas ütles ka nüüd, et Corbyn osales tseremoonial, kuna sellega mälestati PLO peakontori pommitamist Tunises 1985. aastal. Ja ajal, mil Corbyn seal viibis, asetati pärgi ka teistele haudadele, kuigi allika sõnul Corbyn ise selles tseremoonias ei osalenud.

"Ta ei asetanud pärga - seal oli pärja asetamise tseremoonia inimeste auks, kes surid PLO peakontori pommitamises 1985. aastal. Osad inimesed - mitte Jeremy, tema oli seal lihtsalt füüsiliselt kohal - asetasid pärja ka teisele hauale," lisas allikas.

Corbyni pressiesindaja märkis aga, et juhtunus on väga nõrgad seosed.

Üks Corbyni nõunikest ütles pühapäeva õhtul, et Corbyn püüab jätkata Tööpartei liidrina isegi siis, kui partei juunis toimuvatel üldvalimistel lüüa saab.