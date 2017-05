Mihkel Nestor: palgakasvu raugemist on oodatud pikka aega

Senist palgatõusu on vedanud tööjõupuudus teatud valdkondades. See probleem pole ka praegu kuskile kadunud, kuid palgad ei saa lõputult kasvada kiiremini kui ettevõtete tulud, rõhutavad analüütikud.

Palgakasvu aeglustumist on SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul oodatud ja ennustatud pikka aega. Ta ütles, et palgaralli on tegelikult kestnud oluliselt pikemalt, kui oodati.

"Kui vaadata ettevõtete tulemusi viimastel kvartalitel, siis need olnud kesised. Tundub, et osaliselt on palkade kasv tulnud kasumite arvelt," rääkis Nestor.

Kuigi palgakasv on aeglustunud, on 5,7 protsenti siiski korralik kasvunumber. Põlevkivisektor on taastumas, ehitusfirmad otsivad taas töötajaid juurde ning loomulikult on traditsiooniliselt töötajaid puudu IT- ja telekomsektoris.

Kiire palgakasv olukorras, kus ettevõtete tulud sama kiiresti ei kasva, on tööandjate jaoks muidugi mure.

Samas, sellel on ka positiivseid mõjusid, sest n-ö pinnale jäävad sellised äriplaanid, mis on kasumlikumad ja efektiivsed.