Reinsalu lubas Ukraina peaprokurörile Eesti tuge

Lutsenko sõnul võitleb Ukraina praegu kolmel rindel, pidades sõda Venemaaga, sõda kuritegelike grupeeringutega ja sõda korruptsiooniga.

„Ukraina õigussüsteemi edu võtmeküsimus on võitlus korruptsiooniga,“ nentis Reinsalu ja lisas, et peatse eesistujariigina on Eestil kohustus seista Ukraina eest rahvusvahelisel areenil.

„Pean läheneva eesistumise valguses oluliseks, et Euroopa ei unustaks Ukrainas toimuvat,“ rõhutas Reinsalu.