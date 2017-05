Haigekassa juhi hinnangul võiks tervishoiu rahastamise viia tulemuspõhiseks

Haigekassa plaanib 2019. aastaks asendada praeguse eriarstiabi rahastamismudeli süsteemiga, mis mõõdab ravi lõpptulemust. Lihtsustatuna sõltuks uue mudeli järgi rahastamine mitte sellest, milliseid uuringuid migreeni põdevatele patsientidele tehakse, vaid sellest, kas patsientide tervis ravi tulemusel ka paraneb.

"Mis on meie kõigi eesmärk on, et meie ja kõigi haiglate vaheline leping toetaks mitte tingimata väga üksiku ravi tegevuse väärtustamist, vaid võtaks arvesse protsessi tervikuna. Ehk siis kui perearst suunab oma patsiendi keerulise juhtumi puhul haiglaravile, et siis me leping väärtustaks ravijuhendite põhist tegutsemist," selgitas Tanel Ross.

Muudatuse eesmärk on parandada ennekõike krooniliste haigete ravikvaliteeti. "Kõige olulisem on see, et ükski muudatus, mis lepingutes tehakse mitte ei karista kedagi, vaid, vastupidi, toetab ja soodustab kvaliteetse ravi osutamist," rõhutas Ross.

Haigekassa sõnul tähendaks ravi tulemustele suunatud süsteem suuremat vastutust perearstidele, kes võiksid olla patsiendi tervikliku raviprotsessi jälgijad. Perearstid pooldavad muudatust, ent tõdevad,et uue mudeli puhul vajaksid perearstid tuge nii töökoormuse vähendamiseks õdedelt kui ka keerulisemate ravijuhtumite puhul eriarstidelt.