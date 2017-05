IOM-i juht: uus peamine rändele sundiv jõud on kliimamuutus

Üheksa aastat organisatsiooni juhtinud staažika USA diplomaadi hinnangul ei muutu rahvusvaheliste rännete osas sel aastal suurt midagi, sest lähtetingimused pole ju muutunud, vahendas ETV saade "Välisilm".

"Endiselt on käimas üheksa relvakonflikti Lääne-Aafrikast Lõuna-Aasiani. Endiselt pole demograafilist tasakaalu Põhjapoolkera ja Lõunapoolkera vahel. Põhja vananev ühiskond vajab töökäsi ja nooruslik Lõuna vajab tööd," loetles ta.

Endiselt laiutab lõhe arengumaade ja arenenud riikide vahel, endiselt on suured piirkonnad sügavas vaesuses, peale sotsiaalmajanduslike probleemide on hulgaliselt ka poliitilisi. William Swing möönab, et mõnevõrra on põgenike ja muude sisserändajate hulk siiski vähenenud, numbrid ei ole enam nii suured, kui mullu.

"Traagiline on selle juures, et ehkki sisserändajate hulk on tegelikult vähenenud, on surmade arv kasvanud. Kaotasime 5000 inimest Vahemerel möödunud aastal ja tänavu on mai lõpuks hukkunute arv juba 1500," rääkis Swing.

Sel aastal tulebki enamik põgenikke üle Vahemere. Niinimetatud Balkani teel on liiklus jäänud väga hõredaks, sealtkaudu saabub Euroopasse vaid üksikuid põgenikke. Oma osa on siin ka Euroopa Liidu ja Türgi vahelisel leppel.

Süürlasi on põgenike hulgas jäänud juba õige väheks, peamised tulijad on aafriklased, peamiselt Nigeeriast, aga ka Gambiast, Elevandiluurannikult ja muudest Lääne-Aafrika riikidest.

Oluliselt on kasvanud Liibüa põgenike hulk, et aga enamike Liibüast põgenenute elu tegelikult otseses ohus pole, vaid pigem painab neid Gaddafi režiimi lagunemisele järgnenud kaosega kaasnev tööpuudus, siis saab seda rännet pidurdada Liibüa olukorra stabiilsemaks muutmisega ning ka uute töökohtade juurdetekitamisega.

Seda Euroopa Liit on Liibüas ka teinud ning teeb edasi, seega õnnestub massiline põgenemine Liibüast ehk ära hoida ning Liibüast ei saa uut Süüriat. Sisserände puhul Nigeeriast ning mujalt Sahara tagant peab aga arvestama, et see on jäänud ning ennustuste kohaselt ka jääb väiksemaks, kui senisel rekordaastal ehk tunamullu.

Suurem osa aafriklaste rändest ka jääb Aafrika piiresse, vastupidiselt levinud eksiarvamusele ei tahagi neist enamik tegelikult Euroopasse jõuda. Sõjad ja konfliktid, mis masse liikvele sunnivad, aga on siiski ainult sümptomid, mille taga tuleb näha tegelikke põhjusi või põhjust.

"Kliimamuutus on uus peamine rändele sundiv jõud. Näiteks on vähemalt 75 miljonit inimest Vaikse ookeani saareriikides, kes elavad kõigest ühe meetri kaugusel merepinnast. Riigid nagu Kiribati, väikeriik, ostavad juba maad kokku riikidest, nagu Fiji, et oleks kuhu minna, kui ookean saared üle ujutab," tõi Swing esile.

Peale merepinna tõusu on oluline kliimamuutusest tingitud asjaolu ka kõrbestumine. Aafrikas on paari aastaga kõrbeks muutunud suured, varemalt väga tihedasti asustatud piirkonnad. Migratsiooniorganisatsiooni peadirektor aga rõhutab, et Põhja-Euroopas on suhtumine sisserändesse põhjendamatult paaniline.

Tegelikult ei jõua siia eriti keegi, põgenike protsent rahvastikust oli ja jääb väikseks, enamik Euroopasse jõudnuist ei liigu Kesk-Euroopast kaugemale. Samuti on viga üldse näha sisserändajais eeskätt tragöödiat ning probleemi, targem on neis näha võimalust.

"Viimaks ei ole meil ju inimesi, kes teeksid ära kõik tööd. Euroopas sureb rohkem inimesi, kui sünnib ja need, kes on, saavad ka vanaks. Seega - keegi peab töötama, et nende eest hoolitseda ja makse maksta ja ma arvan, et lõpuks jõuab Euroopa hea rändepoliitikani," oli Swing lootusrikas.