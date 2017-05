Teisipäev püsib päikeseline, õhtul kogunevad vihmapilved

Eeloleval ööl on pilvi vähe ja ilm sajuta, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi, maapinnal võib kohati 0 kraadi lähedale langeda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on taevas õhuke kõrge pilvekiht ja sadu sellest ei tule. Tuul on nõrk, õhusooja 8 kuni 13 kraadi.

Ennelõunal on vähese, pärastlõunal vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja on 15 kuni 19, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Õhtul pilvekiht tiheneb, vihmavõimalus on eelkõige Lääne-Eestis ja ka põhjarannikul. Lõunakaare tuul on nõrk, õhusooja on 11 kuni 16 kraadi.

Kolmapäevaks toob madalrõhkkond vihma. ning pilves ööl on sooja 10 kraadi ja enam, päevaooja 13 kuni 15 kraadi.

Neljapäev on madalrõhkkonna tagalas sajuhoogudega ja kõle. Sooja on kraad-paar üle 10, lisaks lõõtsub tugev loodetuul.

Reede öö on selgem ja kui tuul veidi järele annab, siis suureneb maapinnal öökülmaoht. Päev kergitab üles rünksajupilvi ja on jahedapoolne.

Nädalavahetus tuleb rahulik. Selged ööd on suure öökülmaohuga, päevasoe nihkub 15 kraadi ümbrusse.