OTSE: kaks päeva otseülekandeid küberjulgeoleku konverentsilt

Ettekannete ajakava

Kolmapäev

09:05 - 09:10 Avasõnad, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse direktor Sven Sakkov

09:10 - 09:25 Avakõne, president Kersti Kaljulaid

09:25 - 09:45 Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär uute julgeolekuohtude alal (NATO küberkaitse poliitika ja perspektiivid - Raising Our Game on NATO’s Cyber Defence: Politics, Pledge and Perspectives)



09:45 - 10:05 Paul Nicholas, Microsoft (Kaitsetus, institutsioonid ja omistamine küberruumis - Cyber Insecurity, Institutions, and Attribution)



10:05 - 10:35 Ralph Langner, küberjulgeoleku ekspert (Passiivse kaitse võim - The Power of Passive Defense)

Neljapäev

09:00 - 09:30 Martin Ruubel, Guardtime Eesti juht (Riigid, küberkaitse ja blockhain-tehnoloogiad - Government, Defence and Blockchains – Anything There Beyond the Hype)

09:30 - 10:00 Katie Moussouris, häkker ja ekspert (NATO´t oodates – eksistentsiaalse kriis kübersõja abusrditeatris - Waiting for NATO – An Existential Crisis in the Cyberwar Theatre of the Absurd)

10:00 - 10:35 Professor Mike Schmitt, Tallinna käsiraamatu projekti juht ja toimetaja ja Marina Kaljurand, rahvusvahelise küberstabiilsuse komisjoni juht (Tallinna käsiraamat 2.0 ja hallid alad rahvusvahelises õiguses - Tallinn Manual 2.0 & Gray Zones in International Law)

Üles astuvad valdkonna tunnustatud esindajad

Konverentsi CyCon 2017 esinejate seas on Iraani tuumaprogrammi rünnanud Stuxnet viiruse sihtmärgi avastamisega kuulsaks saanud küberekspert Ralph Langner, Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumile esimese turvaaukude testimise programmi loonud Katie Moussouris, maailma tuntuima häkkerite konverentsi asutaja ja tunnustatud küberturbeekspert Jeff Moss, riikide kübervõimekusi uurinud Sandro Gaycken ja professor Michael Schmitt, kes on NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse egiidi all valminud rahvusvahelise õiguse käsiraamatu Tallinn Manual 2.0 projekti juht ja üks autoritest.

Konverentsi avapäeval teeb ettekande ka USA ajaloo esimene naisadmiral Michelle Howard, kes kirjeldab, kuidas arengud küberruumis on mõjutanud sõjaliste operatsioonide planeerimist ja juhtimist.

Kavas on veel NATO liikmesriikide küberväejuhtide paneel ning ka hiljuti asutatud rahvusvahelise küberstabiilsuse komisjoni (Global Commission on the Stability of Cyberspace - GCSC) vestlusring.

CyCon on ainus kõrgetasemeline küberkaitsekonverents maailmas, mis toob kokku küberjulgeoleku eri tahkudega tegelevad võtmeisikud - valitsuste, kaitsevägede, ettevõtete ja ülikoolide esindajad üle maailma.

Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus on NATO akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks NATO ja liikmesriikide jaoks.