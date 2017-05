AK video: Lauristin lubas valituks osutumisel Euroopa parlamendist lahkuda

Lauristin ütles "Aktuaalsele kaamerale", et andme- ja isikukaitse teema, millega ta on tegelenud, jõuab suvel valmiva raportini ning tema soov on taas panustada kodulinna arengusse.

"Pärast haldusreformi ei ole need kohalikud valimised päris tavalised. Sellepärast, et mulle tundub, et peaksime nende uute valdade ja linnade taset võtma palju-palju tõsisemalt ja meie seda demokraatia alust ikkagi ehitama alt üles. Sellepärast ma ka nõustusin volikogu valimistele minema, ma olen ju olnud volikogus mitmeid aegu ja loodan, et meie erakonnal läheb hästi valimistel," ütles Lauristin.

"Nii et juhul, kui meil läheb hästi valmistel ja kui peab otsustama, siis, nagu ma olen valijatele lubanud, siis ma ka Tartusse jään," lausus ta.

Lauristin tõi välja, et tervisele annab tunda ka iganädalane sõitmine Tallinna ja Brüsseli vahelt. "See on ikka väga-väga jõudu võttev ja seda jõudu nii väga palju enam ei ole ja võibolla oleks siis õige praegu see pööre teha, et anda rohkem tagasi uuesti kodule ja kodulinnale," sõnas Lauristin.

Lauristini asendusliige Euroopa Parlamendis on riigikogu liige Ivari Padar, kes lubas Lauristini Tartusse naasmisel parlamenti ka minna.

Padar on kuulunud Euroopa parlamenti ka aastatel 2009-2014.