Lauristin lubas valituks osutumisel Euroopa parlamendist lahkuda

"Kui ma osutun kohalikel valimistel valituks ja kõik läheb ootuspäraselt, siis ma tahaksin küll tulla Eestisse tagasi. Tulla tagasi koduse ameti peale," ütles Lauristin usutluses Eesti Päevalehele.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Tartus on Jarno Laur, kuid Lauristini sõnul eelistab ta tööd volikogus.

Päevaleht märkis, et 77-aastane Lauristin on hea tervise juures, kuid siisko on väsitav igal nädalal Tartu ja Brüsseli vahet reisida.

Lauristini asendusliige Euroopa parlamendis on riigikogu liige ja endine põllumajandusminister Ivari Padar. Ta märkis, et kui Lauristin Tartusse tuleb, siis ta ka Euroopa parlamenti läheb. Padar on kuulunud Euroopa parlamenti ka aastatel 2009-2014.